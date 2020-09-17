Milletvekili Tüfenkci: TMO Pazartesi kayısı alımına başlıyor
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Milletvekili Tüfenkci: TMO Pazartesi kayısı alımına başlıyor

Malatya'da binlerce kayısı üreticisinin beklediği müjdeli haberi duyuran AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin Pazartesi ilk alımını gerçekleştireceğini söyledi.

Milletvekili Tüfenkci: TMO Pazartesi kayısı alımına başlıyor
17.09.2020 20:43 | Son Güncelleme: 17.09.2020 20:47

Malatya'da binlerce kayısı üreticisinin beklediği müjdeli haberi duyuran AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin Pazartesi ilk alımını gerçekleştireceğini söyledi.

Dünya kuru kayısı başkenti Malatya'da üreticilerinin dört gözle beklediği haberi AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Tüfenkci, Toprak Mahsülleri Ofisi(TMO)'nin 21 Eylül Pazartesi günü itibariyle kayısıda alım fiyatını açıklayacağını ve ilk alımı gerçekleştireceğini belirtti. Tüfenkci, mesajında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan'ın müjdesini verdiği TMO'nun kayısı alımı ile ilgili Pazartesi günü alım fiyatı açıklanacak ve ilk alım Gerçekleşecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum."ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Tüfenkci, kuru kayısı lisanslı depoculuğu ile ilgili de yaşanan son gelişmeyi de açıklayarak, "Malatya'mızda kuru kayısı ticaretinin gelişmesi ve hak ettiği yere gelmesi için büyük öneme sahip olan ve geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan Lisanslı Depo'muz faaliyet belgesini de aldı. Emeği geçenlere teşekkürediyorum. Malatya'mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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