Milletvekili Tüfenkci Kiraz Festivalinde

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 25. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında Malatya'ya ait olan yöresel yemeklerin sergilendiği alanı ziyaret etti.

Milletvekili Tüfenkci, Malatya'nın özellikle de Yeşilyurt'un yemek kültürünün önemine değinerek, "Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve ekibine teşekkür ediyoruz. Büyüyen Yeşilyurt'umuzun tanıtımı noktasında göstermiş olduğu gayretler var. Bu yemekleri ortaya koyan ablalarımıza da çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Malatya'nın vejetaryen mutfağının merkezi olması noktasında bütün özelliklere sahip olduğuna dikkat çeken Tüfenkci, şunları söyledi: "Malatya mutfağı özellikle de Yeşilyurt mutfağı gerçekten vejetaryen, sağlıklı mutfağın en temel öğelerini içerisinde barındırıyor. Ama ne yazık ki biraz geri planda kalmış. Bu kültürü tanıtma noktasında Malatya ve Yeşilyurt'u gurme merkezi yapma noktasında biraz geç kaldık. Ama Yeşilyurt Belediye Başkanımızın bu dönem ki vaatleri arasında Yeşilyurt'u bir lezzet vadisi haline getirme projesi bulunuyor. Bizde sonuna kadar destekliyoruz. Bu lafta kalmadı, adımları da atıldı. İnşallah çok kısa zamanda bu tezgahta bulunan yemeklerin birçoğunu tatma imkanını bulacağız ve misafirlerimize de tattıracağız. Bu yemekleri Türkiye gündemine oturttuğumuzda birçok ev hanımının da ekonomisine katkı sunmuş olacağız. Unutulmaya yüz tutmuş olan yemeklerimizi tadarak, bu lezzetlerden neler kaçırdıklarını da görmüş olacaklar. Türkiye'de hem et hem bulgur hem de sebze yemekleri noktasında üçünü bir arada bulunduran mutfak sayısı çok az. İşte Malatya'da bu özellikleri bulunduran bir ilimiz. Malatya'nın büyüyen ilçesi Yeşilyurt'ta bu yemek kültürünü Malatya'ya yayan ilçelerimizden birisi. İnşallah ortaya konulacak gayretlerle Yeşilyurt'un yemek kültürünü ülkeye yayacaklar." - MALATYA

Kaynak: İHA