Milletvekili Tüfenkci İş Adamlarıyla Bir Araya Geldi

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Asrın İşadamları Derneğini (ASRİAD) ziyaret etti ve "Yeşilturt'un turizm potansiyelinin artırılması" konulu toplantıya katıldı.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tüfenkci, ASRİAD'ı ziyaret ederek, dernek yönetimiyle bir araya geldi.

Ziyaretinde yaptığı konuşmada, ekonomik gelişmelere dikkati çeken Tüfenkci, ekonomide yaşananların tamamen dış kaynaklı olduğunu ve kalkınma hamlelerini daha da artırarak yollarına devam edeceklerini belirtti.

Tüfenkci, kalkınma yarışında Malatya'yı 6. bölge teşvikleri içerisine alarak bir adım öne çıkardıklarını da dile getirerek, şunları kaydetti:

"Malatya'da yatırım talebi patladı. Türkiye'de 23 ile süper teşvikler verildi bu illerden bir tanesi de Malatya. Özellikle güneş enerjisi hücreleri de dahil olmak üzere enerji üreten ve cari açığı azaltan bir fabrikayı Malatya'ya kazandırmış olduk. Burada yaklaşık bin 400 kişi istihdam edilecek. Yılların sorun olan Vagon Fabrikasını Kızılay ile işbirliği yaparak çözdük. Prefabrik konut üreten ve mobil soğuk hava deposu üreten bir tesisi Malatya'ya kazandırdık. İnşallah özelleştirme idaresi onay verdiğinde yapımına başlanacak."

Malatya hızlı terenle Akdeniz'e açılacak

Malatya'nın İskenderun Limanı ile buluşmasını sağlayan hızlandırılmış tren yolu projesi ihalesinin 2019'da yapılacağını da aktaran Tüfenkci, "Böylece organizede üretilen bir ürün 4 saat sonra limanda olmuş olacak. Limana yanaşan bir hammaddeyi de siz 3-4 saatte fabrikanıza getirmiş olacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, ziyaretinin ardından Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Yeşilturt'un turizm potansiyelinin artırılması" konulu toplantıya katıldı.

Burada yaptığı konuşmada da Yeşilyurt'un Malatya'nın kültüründe, gelişiminde, girişimciliğinde ve değişiminde önemli rol oynayan ilçelerin başında geldiğini belirten Tüfenkci, Yeşilyurt Belediyesinin eski Yeşilyurt evlerini butik otele dönüştürme projesine her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydetti.