Milletvekili Tüfenkci, emlakçılar ile bir araya geldi

16.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:09

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Elazığ-Malatya depremi sonrasında esnaflara 50 bin TL'lik faizsiz kredi imkanı getirildiğini belirterek, deprem bölgesinde yaşanan tüm mağduriyetleri giderme adına hükümet olarak gereken tüm desteğin verildiğini söyledi.



Malatya Emlak Komisyoncuları Odası tarafından organize edilen istişare toplantısı Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesislerinde gerçekleşti. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül ile vatandaşlar katıldı.



Programda konuşan Milletvekili Bülent Tüfenkci, 24 Ocak'ta yaşanan Elazığ Sivrice depremini anımsatarak "Devletimize, Hükümetimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. 3 saat içerisinde, 3 Bakanımız Elazığ ve Malatya'ya geldi. Cumhurbaşkanımız 24 saat dolmadan yine Elazığ ve Malatya'da idi. Devletin tüm kurumları çok koordineli etkin koordinasyonla olay mahallinde" dedi.



"Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın" diyen Tüfenkci, "Daha organize olarak, gerek Kızılay, gerek AFAD yardım konusunda milletimizin bütünleşmesiyle biz deprem yaralarını çok hızlı bir şekilde sarıyoruz ve sarmaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.



"Bakanımıza teşekkür ediyoruz"



Deprem sonrası ilgili bakanların sürekli sahada olduğunu ve vatandaşların mağdur olmamaları için çalıştığını kaydeden Tüfenkci, "Bakanlarımızın Malatya'da bulunmaları, bakan yardımcısı arkadaşlarımızın da sürekli sahada bulunmaları birçok eksikliğin de giderilmesine vesile oluyor" dedi.



Malatya'nın yeni konutlarına ihtiyacı olduğunu da ifade eden Tüfenkci, "Deprem sonrası Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün verilere göre 7 bin 400 konuta ihtiyaç var. Bunların bir kısmını TOKİ depremzedelerimizin için yapacak. Depremde ağır hasar alan ve yıkılması gereken binaların karşılığında TOKİ tarafından finanse edilerek bu konutlar yapılacak. Konutların yerleri belirlendi biran önce hayatta geçirilecek. Bu noktada ihale tarihleri verildi. Kısa zamanda başlanacak" şeklinde konuştu.



Malatya'da konut ihtiyacının her geçen gün arttığını da dile getiren Tüfenkci, "Özel hareket daire başkanlığının da Malatya'mıza gelmesiyle birlikte biliyorsunuz 3 bin özel harekatçı şehrimize yerleşecek. Bunların barınma ve konut ihtiyacı da doğacak. Bu anlamda belediyelerimize önemli görev düşüyor. Biz Malatya'nın yerleşimini ve kalkınmasını bu anlamda koordine etmiş olacağız. Malatya'mız kalkınan, gelişen kentlerimizin başında geliyor" dedi.



"Esnaflarımıza 50 TL ve 100 TL kredi"



Milletvekili Tüfenkci, depremden etkilenen esnaflara da 50 bin TL'lik faizsiz kredi imkanı getirildiğini hatırlatarak, "Ayrıca Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören KOBİ'lerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vermeye başlanıldı. Şimdi buna ek olarak bölge ekonomisinde durgunluğun önüne geçmek ve üretimde sürekliliği sağlamak için yeni bir adım daha atıldı. Sayın Bakanımız Mustafa Varank'ın da dün açıkladığı gibi İmalat sanayiinde faaliyet gösteren işletmeler, depremden fiziki olarak zarar görmese de KOSGEB'in İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı'ndan faydalanabilecekler. Bu şu anlama geliyor, 50 ve altı çalışanı olan işletmeler 100 bin liraya kadar kullanacakları kredide, 50'den fazla istihdamı olan işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, aynı şartlarda yani faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz KOSGEB'in faiz desteği programından yararlanacak. Yine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Elazığ ve Malatya İllerinde yerleşik üye işyerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri 1 Ocak 2021'e kadar iki katı olarak uygulanmasına karar verdi" ifadelerine yer verdi.



Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ise deprem sonrası sahada olduklarını dile getirerek "Tabi ki deprem doğrudan konutla alakalı bir iş. Burada konutlarımızın kalitesi ortaya çıktı. Bize bir şey öğretti, bundan sonra ne yapacağız. Malatya'da her türlü depremlere karşı daha iyi bir konutlarda yaşayabileceğimize dair bir ders çıkardık" dedi.



Bakan yardımcısı Suver, "İnşallah bu çalışma süreci içerisinde Emlakçılar da bize daha iyi bir Malatya inşat etme konusunda fikirleriyle yardımcı olurlar. Çocuklarımıza torunlarımıza daha müreffeh bir Malatya bırakmak için el birliği ile çalışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA