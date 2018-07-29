Milletvekili Tüfenkci, Doğanşehir ve Akçadağ'da

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Kimseyi ötekileştirmeden birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'yi kalkındırma ve geliştirme yolunda mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. İnanıyorum ki önümüzdeki dönem şimdikinden çok daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Tüfenkci, partisinin Doğanşehir ve Akçadağ ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

24 Haziran'da verilen desteklerle Türkiye'de sessiz bir devrim gerçekleştiğini vurgulayan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek parlamenter sistemin arızalarından arındırılmış yeni bir döneme Bismillah dedik. Cumhurbaşkanımıza, partimize ve milletvekillerimize verdiğiniz destek Türkiye'nin geleceğini, bekasını, istiklalini garanti etme adına, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini sağlama adına çok önemliydi. Çok çeşitli oyunlar oynanmaya çalışıldı çok çeşitli dedikodular yapılmaya çalışıldı. Ama sizler ferasetiniz ve samimi davranışlarınızla seçilmek için siyaset yapanları çok iyi ayırabiliyorsunuz."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle güçlü meclisin hissedilmeye başlandığına işaret eden Tüfenkci, kısa zamanda önemli düzenlemeler gerçekleştiren meclisin performansının gelecekteki Türkiye vizyonunu yansıttığını bildirdi.

Millet İttifakı'nın dağıldığını ama Cumhur İttifakı'nın hala devam ettiğinin altını çizen Tüfenkci, "Biz milletin değerleri ve inançlarıyla alay edenlerle değil milletle yol yürüyen tek bayrak, tek devlet, tak vatan ve tek millet ülküsü etrafında birleşen herkesle yol yürüyeceğimizi ifade ettik. Onun için de kimseyi ötekileştirmeden birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'yi kalkındırma ve geliştirme yolunda mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. İnanıyorum ki önümüzdeki dönem şimdikinden çok daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, ziyaretleri kapsamında beraberindekilerle ilçelerde muhtarlarla da bir araya geldi.