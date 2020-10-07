Milletvekili Tüfenkci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
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Milletvekili Tüfenkci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

07.10.2020 12:13 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:18
Milletvekili Tüfenkci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, aralarında Malatya'nın da bulunduğu 24 ili kapsayan Cazibe Merkezleri yatırımlarının 1 yıl uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, aralarında Malatya'nın da bulunduğu 24 ili kapsayan Cazibe Merkezleri yatırımlarının 1 yıl uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Tüfenkci, alınan kararla Malatya'nın, bölgenin ve Türkiye'nin kazanacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bir yıl uzayan ve aralarında Malatya'mızın da bulunduğu 24 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Kapsamında desteklenecek OSB ve Endüstri Bölgelerindeki imalat sanayi yatırımlarının asgari yatırım tutarı 2 milyon TL olmuştur. Bu özellikle küçük yatırımcının da teşviklerden yararlanmasının önünü açmış artık ilçe OSB'lerinde de yatırım yapmanın önü açılmıştır. Daha önce cazibe merkezleri kapsamından yararlanmak için asgari 5 milyon TL yatırım şartı aranıyordu" ifadelerine yer verdi.

Cazibe Merkezleri kapsamında enerji ve SSK teşviklerinin uzatılmasının Malatya'nın da içinde bulunduğu bölge illeri için hayati önem taşıdığını belirten Tüfenkci, " Buaşta Malatya'mız olmak üzere bölge illerine de hayırlı olsun. Böylelikle yatırımlar hız kesmeden devam edecek, Malatya kazanacak, bölge kazanacak, Türkiye kazanacak. Vermiş olduğu destek nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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