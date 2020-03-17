Milletvekili Tüfenkci'den 18 Mart mesajı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Milletvekili Tüfenkci'den 18 Mart mesajı - Haber
Milletvekili, Çanakkale, Malatya, Güncel

Milletvekili Tüfenkci'den 18 Mart mesajı

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya milletvekili Bülent Tüfenkci, "Çanakkale, direnişinin, birliğinin ve kardeşliğinin sembolüdür" dedi.

17.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:24
Milletvekili Tüfenkci'den 18 Mart mesajı

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya milletvekili Bülent Tüfenkci, "Çanakkale, direnişinin, birliğinin ve kardeşliğinin sembolüdür" dedi.


AK Parti MKYK üyesi ve Malatya milletvekili Bülent Tüfenkci, yayımladığı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi yıl dönümü mesajında, "Çanakkale, 250 bin şehidimizin tarihe altın harflerle yazdığı eşsiz bir kahramanlık destanıdır. İmanın karşısında çelik zırhlı duvarın yok olduğu, maddi gücün dize geldiği Çanakkale, milletimizin tüm dünyaya karşı gösterdiği emsalsiz direnişinin, birliğinin ve kardeşliğinin sembolüdür. Aziz milletimiz bu kahramanlık örneğiyle kendisine vurulmak istenen esaret zincirini parçalayarak vicdanı körelmiş, insafını kaybetmiş güçlerin yarınlarımızı esir almasına müsaade etmemiştir.Türk milleti, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamayı hayat felsefesi olarak benimsemiş, hiçbir gücün esaret ve vesayeti altında yaşamayacağını kazandığı şanlı zaferlerle göstermiştir. Çanakkale'de binlerce şehit verilerek yapılan vatan mücadelesi, Türk milletinin vatanına ne pahasına olursa olsun sonsuza kadar sahip çıkacağının teminatıdır" ifadelerini kullandı.


Milli mücadele ruhunun ilk meşalelerinin yakıldığı Çanakkale Zaferi'nden 105 yıl sonra da milletimizin aynı inanç, kararlılık ve ruhla geçmişine, bugününe ve geleceğine sahip çıkmaya devam ettiğine dikkat çeken Tüfenkci, "Ülkemizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimiz, gönlümüzün en yüce mertebesinde daima saygı ve sevgiyle anılacaktır. Bizlere düşen ise, onların yaktığı bağımsızlık meşalesini ebediyete taşımaktır. Bu vesileyle, Çanakkale Zaferi'nin 105'nci yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu Haber
Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde uyarılar dikkate alınmadı Haber
Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde uyarılar dikkate alınmadı
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı Haber
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Haber
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Haber
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları...
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak
Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi
Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu
Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: Türkiye'ye dönmeye ısrarcı olmayın
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: Türkiye'ye dönmeye ısrarcı...
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Engin Özkoç Mehmet Ersoy Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tom Hanks Sinan Akçıl Demet Akalın Mustafa Sandal
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Berkay Şahin Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Türk Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Milletvekili Tüfenkci'den 18 Mart mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 15:34:45. #1.14#