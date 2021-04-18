Milletvekili Tüfenkci, çiftçiyi rahatlatacak yasayla ilgili konuştu

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Tarım Kredi Kooperatifi borçlarının yapılandırılması düzenlemesinin çiftçiler açısından oldukça önemli olduğunu kaydederek, "Torba Yasa'da yer alan düzenlemede önemli maddeler yer alıyor.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Tarım Kredi Kooperatifi borçlarının yapılandırılması düzenlemesinin çiftçiler açısından oldukça önemli olduğunu kaydederek, "Torba Yasa'da yer alan düzenlemede önemli maddeler yer alıyor. Bu anlamda salgın sürecinde çiftçileri rahatlatacak bir gelişme olarak görüyoruz" dedi.

AK Parti tarafından 2 Nisan 2021'de Meclis'e sunulan "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan, ödemesi geçen ve takibe düşen kredilerin yapılandırılmasına dair açıklamada bulunan Tüfenkci, çiftçiler için önemli bir yasa olduğunu ifade etti.

"İlk taksit 2021 yılının Ekim ayında ödenebilecek"

Tüfenkci, Torba Yasa'nın içeriğiyle ilgili bilgi vererek, "Torba yasada yer alan düzenlemeler kısaca; Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçilere kullandırılan tarımsal kredilerden 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla takibe düşen, sorunlu, yani "tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılan" kredilerle ilgili yapılandırma öngörülüyor. Yine çiftçiler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar kooperatife başvuruda bulunmak kaydıyla yapılandırmadan yararlanabilecekler. Yapılandırılacak kredilerde yüzde 12 ile yüzde 18 basit usulde faiz uygulanacak. Çiftçiler yapılandırılacak kredi borcunu "Yapılandırmaya esas tutarın defaten ödenmesi halinde borcun tamamı, taksitlendirilmesi halinde ise peşinata tekabül eden yüzde 30'u 2021 yılının Ekim ayı sonuna kadar, kalan tutarı ise 2022 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda üç eşit taksitte ödeyebilecek. İlk taksit 2021 yılının Ekim ayında ödenebilecek, maddeleri yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

"Yiyecek ve içek hizmet sektörü de unutulmadı"

Torba Yasa'da yiyecek ve içek hizmet sektörüne yönelik de maddenin bulunduğunu kaydeden Tüfenkci, "Torba Yasa'da Yiyecek ve İçecek sektörü de unutulmadı. Yiyecek ve içek hizmet sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonundan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1. 500 TL ödeme yapılmasının önü açıldı. Böylelikle salgından büyük ölçüde zarar gören bu sektörde faaliyet gösterenlere de önemli bir destek geldi" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı