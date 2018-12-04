Milletvekili Tüfenkci: Ak Belediyeciliği Yeni Bir Şahlanışla Oratay Koyacağız

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "31 Mart yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Türkiye'nin en parlak belediyeciliği AK Parti belediyeciliğini yeni bir şahlanışla ilimizde ve ilçelerimizde ortaya koyacağız" dedi.

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret etti.

Tüfenkci, Türkiye'nin önemli süreçlerden geçtiğini belirterek, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildikten sonra Türkiye'nin özellikle yurtdışı kaynaklı ekonomik bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Başlatılan ekonomik saldırıların geride kaldığını ifade eden Tüfenkci, "Şimdi hem döviz kurlarında yakalanacak istikrar hem de 31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye'nin önünde var olacak 4 yıllık seçimsiz bir sürenin iyi değerlendirilerek insanımızın refah düzeyini artırmaya ve yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz. Yurtiçi ve dışı yatırımların artarak devam ettiği bir dönemi hep beraber yaşamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, 31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye için önemli bir seçim olduğuna dikkati çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin bekası, istiklali ve istikbali için yeni sistemle uyumlu bir çalışma ortaya koyacak arkadaşlarımızın Cumhur ittifakına da uygun olarak iş başına gelmeleri önemli. Artık Türkiye'de iller daha fazla yatırım çekebilmek adına rekabet ediyor. İller arasında da ilçeler rekabet ediyor. Her ilçe yatırımcısına ve girişimcisine daha cazip imkanlar sunabilmek adına daha rantabl daha yaşanabilir ve kimlikli kentler oluşturma gayreti içerisinde oluyor. Bu anlamıyla illerin belediyeleri de çok önemli. Eğer belediyeler yeni istihdam alanları oluşturmada rol almıyorlarsa, kültürlerini koruma anlamında görev üstlenmiyorlarsa, israf ekonomisinden kaynak üreten belediyelere geçmiyorlarsa inanın o şehrin gelişmesi ne kadar gayret ederseniz edin yarım kalır. Yol, su, istihdam, kültür sorunu varken belediyeyi yanımızda görmüyorsak orada bir sıkıntı var demektir. Dolayısıyla kuşatıcı, kimseyi ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden mahallelerimize hizmet götürecek insanlarımızı seçeceğimiz bir dönemi yaşıyoruz ve yaşayacağız. Umuyorum ki orada hep beraber isabetli kararlar vereceğiz ve Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Türkiye'nin en parlak belediyeciliği AK Parti belediyeciliğini de yeni bir şahlanışla ilimizde ve ilçelerimizde ortaya koyacağız."

Yeşilyurt'un su sorununun takipçisi olacaklarını belirten Tüfenkci, "Kadim Yeşilyurt'un atıl vaziyetten turizm ile kurtulması için buraları alışveriş ve turizm merkezleri haline getirerek burada yaşayan insanlarımıza yeni gelir kapıları ve yeni kalma nedenleri oluşturmamız lazım. Bu noktada Yeşilyurt Belediyemizle başlatmış olduğumuz projeleri takip ediyoruz" diye konuştu.

Tüfenkci, Vagon fabrikası ile ilgili epeyce ilerleme sağladığının altını çizerek, "Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın önünde imza aşamasında. İnşallah kısa bir sürede Kızılay vasıtasıyla orayı da insanlarımızın hizmetine sokmuş olacağız." ifadelerini kullandı. - MALATYA