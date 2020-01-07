Milletvekili Tüfenkci: "2019'da 15 bin kişiye iş verdik, 2020'de de aynı istihdamı sağlayacağız"

07.01.2020 12:29 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:34

AK Parti Malatya Milletvekili ve Partinin MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, "2019'da yaklaşık 15 bin insanımıza yeni iş imkanı sağlamış olduk. İnşallah 2020 yılında açılacak fabrikalarımız ile beraber yine yaklaşık 15 bin ve üzeri istihdamı Malatya'ya kazandırmış olacağız" dedi.



AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, beraberinde partililerle birlikte Arapgir İlçesini ziyaret etti. AK Parti İlçe teşkilatını ziyaret eden Milletvekili Bülent Tüfenkci, daha sonra Yaylacı Mahallesi ile Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç'in ailesinin evini ziyaret etti. Parti ilçe teşkilatı ve mahalle gezisinde konuşma yapan AK Parti iktidarlarının yaptığı hizmetleri anlatanı Tüfenkci, "2019 yılına baktığımızda Türkiye gerçekten birçok mücadele veriyordu. Bir yandan terör örgütleri ile mücadele ediyordu bir yandan ekonomi deki sıkıntıları aşmaya dengeleme sürecini yürütmeye ve yeni bir şahlanışa zemin hazırlamak için 2019 da bir takım sıkıntılar ile geçirdik. " ifadelerini kullandı.



2020'de umutlarının çok daha fazla olduğuna dikkat çeken Tüfenkci, "Biz 2020'de enflasyonu baktığımız zaman yüzde 12 altında 2019 yılında tamamladık inşallah 2020'de de bunları görmüş olacağız. Yine ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak 180 milyar 489 milyon dolara erişti. Bu önemli bir rakamdır. İnşallah 2020 yılında da bu rakamları 190 - 200 milyar civarına taşıdığımızda ve Türkiye yüzde 5 oranında daha büyüttüğümüzde inşallah daha çok insanımıza iş ve AŞ sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.



"2019'da 15 bin kişiye iş verdik, 2020'de de aynı istihdamı sağlayacağız"



Malatya'ya yapılan yatırımları anlatan Tüfenkci, "2019 yılındaki özellikle 6. Bölge teşviklerinden faydalanması ile beraber organize sanayi bölgesindeki yatırımların işletmeye alınması ile birlikte 2019'da yaklaşık 15 bin insanımıza biz yeni iş imkanı sağlamış olduk. İnşallah 2020 yılında açılacak fabrikalarımız ile beraber yine yaklaşık 15 bin ve üzeri istihdamı Malatya'ya kazandırmış olacağız. Bu noktada biz üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.



"Arapgir'in sulama eksiğini de gidermiş olacağız"



Arapgir ilçesindeki yol ve su gibi problemlere de dikkat çeken Tüfenkci, "Arapgir'e baktığımızda bu dönem yerelde muhalefette kaldı. Biz muhalefetimizi Allah'ın izniyle en güzel şekilde Arapgir'de de yapacağız ve bunun yanında belediyede muhalefet yaparken genel bütçeden hizmetlerimizi aksatmadan daha fazla şekilde sizlerin vasıtasıyla gerçekleştireceğiz. Arapgir'in sorunlarını biliyoruz. Bir ayağımız topal onu da biliyoruz. Yeni şartlarda daha çok çalışarak daha çok sizlerle istişare ederek daha çok hizmet ederek nerede eksiklerimiz var onu görerek ve tamamlayarak Allah'ın izniyle hem 2023 seçimlerine hem de 2024 seçimlerine hep beraber güçlü bir şekilde girmiş olacağız. Biz Arapgir'de özellikle baraj noktasında takip ettiğimiz bir konu var. o konuyu 2020 ve 2021 bütçesinde yatırama dönüştürdüğümüzde Arapgir'in sulama noktasında önemli bir eksiğini de gidermiş olacağız. Yol problemi var onu da biliyoruz. Malatya Arapgir arasında ki yolun hayata geçirilmesi noktasında yatırım bütçesine teklif ettik. İnşallah yatırım bütçesinden onaylanırsa Ankara'ya gittiğim zaman ilk takip edeceğim konulardan biriside budur" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA