Milletvekili Toprak: "2021 Yılı "İstiklal Marşı Yılı Olarak Kabul Edildi"
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Milletvekili Toprak: "2021 Yılı "İstiklal Marşı Yılı Olarak Kabul Edildi"

25.12.2020 09:06 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:11
Milletvekili Toprak:

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, 2021 Yılının "İstiklal Marşı" Yılı olarak kabul edildiğini söyledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, 2021 Yılının "İstiklal Marşı" Yılı olarak kabul edildiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un ilk imza sahibi olduğu AK Parti'den Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekillerinin imzalarının bulunduğu önergeyle 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenleme kabul edildi.

Bu kapsamda, İstiklal Marşı'nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Kanun'a geçici madde eklenmesini içeren düzenleme kanun teklifine eklendi.

İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin ortak bir değeri olduğunu vurgulayan Milletvekili Toprak, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından Türk milleti için kaleme alınan İstiklal Marşımız, tarihimizde bir onur ve bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşımızın unutulmaz izlerini ve aziz şehitlerimizin kutsal mücadele ruhlarını taşır. Aziz milletimizin tek yumruk olduğunda her şeyin üstesinden gelebileceğini tüm dünyaya anlatan Mehmet Akif Ersoy, vatan sevgisi ile yanan yüreklere tercüman olmuştur. 'Ezelden beri hür yaşayan' bir milletin evlatları olarak 2021 yılının İstiklal Marşı yılı olması için imzaya açtığımız teklifimiz TBMM'de kabul etmiştir. Bu karar ile birlikte İnşallah 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İstiklal Marşı'nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın önemini anlatmak amacıyla halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri düzenlenecek. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, TBMM'e Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'a ve tüm siyasi partilerimize gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve şükranla anıyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Toprak: '2021 Yılı 'İstiklal Marşı Yılı Olarak Kabul Edildi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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