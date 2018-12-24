Milletvekili Tin, Maden Sektörü Temsilcileriyle Buluştu

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Sanayi Odası'nda (DSO) maden ve mermer sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

DSO'da düzenlenen toplantıda, sektör temsilcileri ile buluşan Tin, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda bu hafta yeni maden kanunu ile ilgili görüşmelere başlanacağını belirterek, yeni kanun ile sektörün önemli sorunlarını çözmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Maden Kanunu'nun sektörün önünü açacak ve mevcut sorunlarına çare olabilecek kapsamda olması gerektiğini vurgulayan Tin, şunları söyledi:

"Yasanın, muhataplarının beklentilerini karşılaması bizim için çok önemli. Yeni yasa ortak akıl ürünü olsun istedik. O nedenle sorunlarınızı birebir dinlemek için sizlerle bir araya geldik. Her ne kadar milletvekili olarak yasaları biz hazırlıyor olsak da sizlerin fikir ve görüşleri bizim için büyük önem taşıyor. Çünkü işin ocağında siz varsınız. Sorunlara ve çözüm önerilerine vakıfsınız. Komisyonda sorunlarınıza tercüman olabilmek, sizler adına konuşabilmek için sizleri dinlemeye geldik. Yeni kanunun hazırlanmasında bürokrasinin azaltılması hedefiyle yola çıkıldı. Bu nedenle hazırlıkları devam eden yeni kanunda, önemli bir kamu geliri olan ruhsat bedeli ve devlet hakkı ile ilgili önemli değişikliklere gidilmesi hedefleniyor. Madenlerden alınacak ruhsat bedeli ve devlet hakkı oranları revize ediliyor."

Sadece Maden Kanunu'yla alakalı değil, tüm sektörlerle ilgili yapılacak düzenlemelerde, konunun muhataplarıyla istişare yapmaya özen gösterdiklerine dikkat çeken Tin, "Yeni çıkan kanunla sorunların büyük bir bölümünün aşılacağını, sektör temsilcilerinin beklentilerinin karşılık bulacağını düşünüyorum." dedi.

Maden sektörü temsilcileri de Milletvekili Tin'e yeni kanun ile ilgili görüşlerini aldığı ve söz hakkı tanıdığı için teşekkür ettiler, talep ve önerilerini dile getirdiler.

Kaynak: AA