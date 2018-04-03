Milletvekili Tin'den İhracat Rakamları Değerlendirmesi

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Türkiye'nin ihracat tarihinin en yüksek ihracatını mart ayında gerçekleştirerek tüm zamanların rekorunu kırdığını kaydetti.

Milletvekili Tin, Türkiye'nin mart ayı ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, hükümetin üreteni ve ihracat yapanı hiç yalnız bırakmadığını ve onlara her türlü desteği verdiğini belirtti.

Verilen destekler ve girişimler sayesinde Türkiye'nin üretimde ve ihracatta hızla büyüdüğünü vurgulayan Tin, şunları ifade etti:

"Türkiye, dünya ekonomisinde sadece kendi yerini değil aynı zamanda dünya ekonomisinin de şartlarını belirleme süreci içinde. Yabancı yatırımcıların ülkemize olan ilgisi her geçen gün daha da artmakta ve Türkiye bir yatırım ve üretim üssü haline dönüşmektedir. Yatırım ortamının iyileştirilmek maksadıyla her türlü yasal adımı kararlılıkla atıyoruz. 2018 yılında yakalayacağımız yüksek büyüme verileriyle dünyaya önemli bir mesaj daha vereceğiz. Türkiye'nin gücünü hafife alanlar rakamları gördüğünde ve aynı zamanda yükselişimize şahit olduklarında Türkiye'nin, rüzgarın önünde duran bir mum olmadığını görmüş ve anlamış olacak."

Türkiye üzerinde oynanan bütün oyunları yüksek büyüme rakamlarıyla bozacaklarına dikkat çeken Tin, "İhracat tarihinin en yüksek ihracatını mart ayında gerçekleştirerek tüm zamanların rekorunu kırdık. Her alanda olduğu gibi ihracatta da yükselişimize her kim çelme takarsa taksın hepsini yerle yeksan edip rekor üstüne rekor kırıyoruz. Türkiye'yi durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecek." dedi.