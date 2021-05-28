Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj yaptığı iddia edilen 4 şüphelinin yargılanmasına başlandı
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Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj yaptığı iddia edilen 4 şüphelinin yargılanmasına başlandı

Milletvekili Teoman Sancar'a şantaj yaptığı iddia edilen 4 şüphelinin yargılanmasına başlandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'a ellerindeki görüntülerle şantaj yaptığı iddia edilen biri polis 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'a ellerindeki görüntülerle şantaj yaptığı iddia edilen biri polis 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Denizli 15. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "şantaj" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar M.F.S, M.B.A, F.K. ve M.F.K cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Milletvekili Sancar'ın katılmadığı duruşmada taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında basın mensuplarının alınmadığı davada tutuklu sanıklar suçsuz olduklarını ileri sürerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Haziran'a erteledi.

Olayın geçmişi

Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, kendisine şantaj yapıldığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına başvurmuş, soruşturma sonucu polis memuru M.B.A ile M.F.S, F.K. ve M.F.K. tutuklanmış, S.S'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Sancar, 28 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Hazırlanan iddianamede sanıkların "şantaj" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 9'ar yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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