Milletvekili Tayyar Öldürülen Terörist Sayısını Açıkladı
AFRİN HAREKATI'NDA 5. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Milletvekili Tayyar Öldürülen Terörist Sayısını Açıkladı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar çok sayıda asker görüştüğünü ve öldürülen terörist sayısının 400 civarında olduğunu söyledi.

Milletvekili Tayyar Öldürülen Terörist Sayısını Açıkladı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar çok sayıda asker görüştüğünü ve öldürülen terörist sayısının 400 civarında olduğunu söyledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar resmi sosyal medya hesabından bugün 5. gününde olan Zeytin Dalı operasyonunda öldürülen terörist sayısının 400 olduğunu açıkladı. Tayyar, "Genelkurmay teyit ettiği bilgileri paylaşmış. Doğrudur. Malum bugün sınırdaydık, çok sayıda askerimizle görüştük. Sahada öldürülen terörist sayısının 400 civarında olduğu belirtiliyor. Rabbim yiğitlerimize güç kuvvet versin" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

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