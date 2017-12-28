Milletvekili Tayyar'dan İmalı 'Gül' Paylaşımı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, son KHK için "kaygı verici" değerlendirmesi yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e "Artık gül soldu" paylaşımıyla göndermede bulundu.



AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, 15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılmasında etkili olan sivillere yargı muafiyeti getiren Kanun Hükmündeki Kararnameyi (KHK) eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstermişti. Tayyar, mesajında "Abdullah Gül 2019'un provasını yapıyor. Muhalifler arasında paydaşlık oluşturmaya, AK Parti ile arasındaki mesafeyi açmaya çalışıyor. Ne yapsa nafile" ifadelerini kullanmıştı.



"Artık bardak taştı"



Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gül'e verdiği yanıt üzerinden bir kez daha açıklama yaptı. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız çok kızdığı anlarda bile Gül'e karşı her zaman özenli bir dil kullanmış, kardeşlik hukuku içinde incitmemeye özen göstermiştir. Bu cevap bardağın taştığını göstermektedir. Artık gül soldu" dedi. - GAZİANTEP