Milletvekili Tayyar'dan BM'nin Acil Toplantı Çağrısına "Topunuz Gelin" Cevabı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar BM Güvenlik konseyinin acil toplantı çağrısına "topunuz gelin" cevabını verdi.

Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırmış. Gazze'de, Halep'te binlerce insan katledilirken sesi çıkmayanlar PKK için harekete geçmiş. Topunuz gelin" dedi.

Top mermili Afrin mesajı

Tayyar, başka paylaşımında da terör örgütleri ve yandaşlarının hesap vereceğini belirterek, "Afrin'e girince PKK/FETÖ başta olmak üzere tüm terör grupları ve işbirlikçileri ağıt yakmaya başladı. Yıllarca masum insanları, kadın ve çocukları katleden vahşi terör örgütleri de yandaşları da hesap verecek. İster ağlayın ister yırtının, bu mutlak sondan kurtulamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Tayyar, bir başka yorumunda ise zeytin dalı yazan top mermisi ile tankların başında namaz kılan askerlerin fotoğrafları ile birlikte "Allah Yar ve yardımcınız olsun. Amin" mesajını paylaştı. - GAZİANTEP