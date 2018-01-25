Milletvekili Tayyar'dan ABD'ye Serum Göndermesi
Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından ABD’ye serum göndermesinde bulundu.
Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından ABD'ye serum göndermesinde bulundu.
Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ABD'ye göndermede bulundu. Tayyar, paylaşımında, "Eskiden ABD hapşırınca Türkiye nezle oluyordu. Şimdi Türkiye hapşırınca ABD serum bağlıyor. Artık uykusuz geceler onları bekliyor" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA