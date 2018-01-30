Milletvekili Tayyar: "Abd Afrin'den Umudunu Kesti, Menbiç'i Kurtarmanın Telaşında"
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Milletvekili Tayyar: "Abd Afrin'den Umudunu Kesti, Menbiç'i Kurtarmanın Telaşında"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, ABD Afrin’den umudunu kestiğini, Menbiç’i kurtarmanın telaşında olduğunu söyledi.

Milletvekili Tayyar:

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, ABD Afrin'den umudunu kestiğini, Menbiç'i kurtarmanın telaşında olduğunu söyledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Afrin'den umudunu kestiğini, Menbiç'i kurtarmanın telaşında olduğunu aktardı. Tayyar, bir diğer paylaşımında ise, "Ordumuz Afrin'e yaklaştıkça ÖSO üzerinden psikolojik bariyer kuruluyor. Operasyon ilerledikçe sahte görüntülerle saldırılar arttırılacak. TSK'nın omzundan ÖSO'ya atış yapanların temel amacı, PKK/PYD'yi korumakla birlikte Menbiç'e ilerleyişi kesmektir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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