Milletvekili Taytak'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Taytak, mesajında, cumhuriyetin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 80'inci yılında minnetle yad ettiğini ifade etti.

Hayatını milletine adayan, büyük devlet ve siyaset adamını gururla, özlemle ve şükranla hatırladıklarını vurgulayan Taytak, şunları kaydetti:

"Türk milletini hak ettiği onurlu ve bağımsız yaşama seviyesine çıkarmada, üstün bir çaba ve mücadele azmi gösteren Gazi Mustafa Kemal'e büyük bir vefa ve gönül borcumuz vardır. Atatürk, Türk milletine kendini adamış ve bıraktığı emanetleriyle de çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşılacağını o yıllardan işaret etmiştir. Eserleri ve öğütleri, Türk milleti yaşadığı sürece var olacaktır. Büyük önder, fikir ideal ve eserleriyle bağımsızlığımızdan tarihimize, dilimizden sanatımıza ve benliğimize kadar en gerçek fikirlerin ve en sıcak duyguların içinde, aramızda hep yaşayan bir önderdir."

Taytak, "Atatürk'ün sadece 10 Kasım'larda değil, düşüncelerde olması gerektiğini, onun mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedeflerin asla unutulmaması gerektiğini" belirtti.