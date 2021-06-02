Milletvekili Taşdoğan, ihracat rakamlarını değerlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milletvekili Taşdoğan, ihracat rakamlarını değerlendirdi

Milletvekili Taşdoğan, ihracat rakamlarını değerlendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Mayıs ayı dış ticaret rakamlarının açıklanmasıyla beraber Gaziantep'in tüm zamanların en iyi Mayıs ayı ihracatıyla rekor kırdığını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Mayıs ayı dış ticaret rakamlarının açıklanmasıyla beraber Gaziantep'in tüm zamanların en iyi Mayıs ayı ihracatıyla rekor kırdığını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, pandemiye rağmen açıklanan ihracat rakamlarına göre Gaziantep'in yine rekor kırdığını ifade etti.

Pandemiye rağmen yapılan rekor ihracat ile ilgili olarak yazılı açıklamada bulunan MHP Milletvekili Taşdoğan, "Mayıs ayında Türkiye'nin ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16 milyar 480 milyon dolara ulaştı. Bu değer ile tüm zamanların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatı oldu. İhracatçı, Ocak-Mayıs döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artışla 83 milyar doları da geçmesiyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk 5 aylık ihracatına imza attı. Gaziantep'te ise Mayıs 2021'de yüzde 54 artışla 743 milyon dolar ihracat kayda alınmış, bu rakamla tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracat değerine ulaşılmıştır. Ocak-Mayıs 2021 döneminde ise şehrimizden yüzde 40'lık artışla 3,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu rakamlar ile Gaziantep 2021 yılı genelinde Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5'inci ili olmaya devam etmektedir. Pandemiye rağmen yılın ilk 5 aylık döneminde rekor ihracatta çizdikleri bu istikrarlı artış tablosu için tüm sanayicilerimizi, emek veren işçilerimizi ve Gazi şehrimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Muş: 'Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar oldu.
Bakan Muş: "Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar oldu.
Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
Bazı hizmetlere yönelik vergi indirimlerinin süresi 2 ay daha uzatıldı
Bazı hizmetlere yönelik vergi indirimlerinin süresi 2 ay daha uzatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Adnan Menderes Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın İlker Kaleli Barış Murat Yağcı
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milletvekili Taşdoğan, ihracat rakamlarını değerlendirdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 15:59:18. #1.16#

title