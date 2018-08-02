Milletvekili Taşdoğan Gazetecilerle Buluştu

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Taşdoğan, Gaziantep'in sorunlarını ele almak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e uyguladığı yaptırıma da değinen Taşdoğan, Türk'ün hiçbir zaman korkulatamayacağını belirterek, Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Papaz Andrew Brunson karşılığında Amerika'daki FETÖ terör örgütü liderinin verilmesi gerektiğini söyledi.

Fıstık ve baklava fiyatlarına işaret eden Taşdoğan, şunları kaydetti:

"Fıstık fiyatları düşmesine rağmen baklavadaki artış bizleri de şaşırtmıştır. Hal böyleyken gündemi sarsan başka iddia da bazı baklavacıların vatandaşa baklava kutusunun darasını almadan baklavayla birlikte sattığı yönündedir. Bu durumda düşük maliyete mal edilen baklava kutusu baklava kilosuna bağlı olarak yüksek miktarda vatandaşa satılmaktadır. 1 kilogram baklavayı 850-880 gram olarak alan vatandaş, kalan 120-150 gram ambalaj olarak alıp, baklava fiyatı üzerinden ödeme yapıyor. Böylece 1 kilogram aldığını düşünen vatandaş, hem eksik tatlı almış oluyor, hem de kutu başına 12-15 lira cebinden para ödüyor. Denetleme konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu haksız kazancın sonlandırılması için gereken adımlar atarak, gerekli denetimler yapılması hususunda araştırma ve çözüm önerilerinde bulunacağım."

Çiftçilerin sorunlarına da dikkat çeken Taşdoğan, son iki yılda fıstık ve zeytinde hırsızlıkta artışlar yaşandığını belirterek, mahsul zamanı geçici görevli personel istihdamı gibi ek tedbirler alınması gerektiğini sözlerine ekledi.