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Milletvekili Taşdoğan'dan STS önergesi

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebi ile Seyahat Takip Sistemi (STS) soru önergesi verdi.

16.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:06
Milletvekili Taşdoğan'dan STS önergesi

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebi ile Seyahat Takip Sistemi (STS) soru önergesi verdi.

Milletvekili Taşdoğan, kolay bir ara yüz yazılımı ile de Seyahat Takip Sistemi (STS) kurup bulaşıcı hastalıklar bölgelerine giden veya gelen insanların sağlık durumunu ve kimlerle temasta bulunduğunu takip edebileceklerinin altını çizdi.

Milletvekili Taşdoğan, "Ülkemiz İlaç Takip Sistemi (İTS) ve Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'nin dünyadaki ilk uygulayıcısıdır ve 2010 yılından bu yana İTS'nin ve 2017 yılından bu yana ÜTS'nin uygulamasında büyük başarı sağlanmış, birçok ülkeye rol model olmuştur. Yani biz ülke olarak başarıyla ilaç ve medikal ürünleri takip edebilecek alt yapıya sahibiz. Çok kolay bir ara yüz yazılımı ile de Seyahat Takip Sistemi (STS) kurup bulaşıcı hastalıklar bölgelerine giden veya gelen insanlarımızın sağlık durumunu ve kimlerle temasta bulunduğunu takip edebiliriz. Tüm iş alanlarında uluslararası firmalarda çalışan yüz binlerce insanımız bulunmaktadır. Türkiye ofislerinde çalışan Türk ve yabancı menşeili işveren, yönetici, üst ve orta kademe beyaz yakalılar olarak adlandırılan kişiler, işleri gereği çok sık yurtdışı seyahati yapmaktadırlar. Özel sektörde faaliyet gösteren yurtdışı ile bağlantısı olan yabancı ve yerli menşeili tüm firmaların insan kaynakları ve bilgi işlem departmanlarının koordinasyonu ile Yurtdışı ve Yurtiçi "Seyahat Takip Sistemi" oluşturulmalıdır. Seyahat edenlerin sağlık, lokasyon, ve seyahat verilerinin sistem üzerinden kayıt ve takibi yapılmalıdır. Yurtdışı ve Yurtiçi "Seyahat Takip Sistemi" Sağlık Bakanlığı tarafından da kurulmalı ve firmaların kurmuş oldukları sistemleri üzerinden veri aktarımı sağlanması artık gereklilik halini almıştır.

Bakanlığınızın Seyahat Takip Sistemi uygulanması ile ilgili bir çalışması ve projesi var mıdır, Diğer bakanlıklarla STS kurulması ile ilgili ortak çalışmalarınız veya projeniz var mıdır" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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