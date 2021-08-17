Milletvekili Taşdoğan'dan Rektör Özaydın'a tepki
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Milletvekili Taşdoğan'dan Rektör Özaydın'a tepki

Milletvekili Taşdoğan'dan Rektör Özaydın'a tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Arif Özaydın'a üniversite içerisinde bulunan çarşı esnafının mağdur edildiğini belirterek, tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Arif Özaydın'a üniversite içerisinde bulunan çarşı esnafının mağdur edildiğini belirterek, tepki gösterdi.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Üniversitesi içerisinde bulunan çarşı esnafının mağduriyetinin ivedi olarak giderilmesi gerektiğini dile getirerek GAÜN Rektörü Arif Özaydın'ın ne yapmaya çalıştığını anlamadıklarını ifade etti.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın'ın şapkasını önüne koyarak düşünmesi gerektiğini vurgulayan Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, "Gaziantep Üniversitesi içerisinde bulunan çarşı öğrencilerin ihtiyaçlarının ve beslenmesinin karşılanması için önemli bir alandır. Fakat Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın'ın bu alandaki esnafı mağdur ederek, işyeri sözleşmelerinde zorluk çıkararak, bazı işyerlerini kapatarak ne yapmak istediğini anlamış değiliz. Amaç çarşıyı kapatmaksa, bu büyük bir yanlıştır. Hem esnafımızı, hem de öğrencilerimizi mağdur etmek kimseye bir şey kazandırmaz. Sayın Rektör bu durumu her anlamda ve her açıdan gözden geçirmeli, şapkasını önüne koymalı ve bu karardan derhal vazgeçmelidir. Bu karar kabul edilemez bir karardır. Pandemi sürecine rağmen hükümetimizin destekleriyle faaliyetlerine devam eden, istihdama katkı sunan ve bu ülkenin geleceği olan gençlere hizmet eden esnafımızı iflas eşiğine getirmemelidir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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