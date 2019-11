Milletvekili Taşdoğan'dan öğretmenler günü

24.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:00

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan öğretmenler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Milletvekili Taşdoğan, bu memleketin vefakar ve fedakar öğretmenlerinin dimdik ayakta, her türlü zorluğa göğüs gererek azim, gayret ve minnetle mücadelesine devam ettiğini ifade etti.



Taşdoğan Mesajında, "Kültür davasını milli bir eğitim anlayışı felsefesiyle yoğurmayan toplumlar şüphesiz muhaddes olan her şeyini akamete uğratacaktır. İşte bu minvalde ele almamız gereken eğitimimizin en temel unsuru aziz öğretmenlerimizdir. İnsanı kalkındırmadan, onun ruh ve akıl dünyasını terbiye etmeden her ferdin şuurlu bir seviyeye ulaşması imkansızdır. Eğitim aklı olduğu kadar ruhu da terbiye ettiği müddetçe başarıya ulaşacaktır. İşlenmeyen, işletilmeyen, üretmeyen insanların bir araya geldiği toplumlarda insan sermayesi harcanmış demektir. Gönlü ve aklı, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma arzusu ile yanıp tutuşan insanların büyük bir farkla çoğunlukta olduğu bir ülkede yaşamaktayız. Potansiyel olarak bizi, lider ülke Türkiye, gayemize ulaştıracak her türlü maddi ve manevi imkana sahibiz. Türk çocuğu zekidir, ahlaklıdır, vatan ve millet sevgisini, mukaddesatını her şeyin üzerinde tutmaktadır. Artık doğrunun ne olduğu hususunda kendimize mahsus kısır, dar ve verimsiz tartışmalar çok geride kalmıştır. Değerlerine sıkı sıkıya bağlı, çağdaş dünyanın bilim ve tekniğini takip eden ve her istikamette kendi ayakları üzerinde durabilen bir Türkiye herkesin doğrusudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılapları şüphesiz bizlere her konuda olduğu gibi eğitim mevzusunda da ışık olacaktır. Öğretmenlik peygamber mesleğidir. İlk insan olan Hz Adem'in bir öğretmen olduğunu asla unutmayalım. Demek ki insanın eğitimi daha ilk insandan başlamıştır. İstanbul'daki son depremde bir tek öğretmenin bile öğrencilerini okul bahçesine sağ salim çıkarmadan sınıfını terk etmediği haber bültenlerine yansıdığında istikbale dair ümidimiz artmıştır. Bu memleketin vefakar ve fedakar öğretmenleri dimdik ayakta, her türlü zorluğa göğüs gererek azim, gayret ve minnetle mücadelesine devam etmektedir. "Eti senin kemiği benim" cümlesiyle evlat emanet edilen öğretmenlerimize öğrenci kardeşlerimizin saygıda kusur etmediklerinden eminim. Çünkü bizim töremizde "Bir harf öğretene kırk yıl köle olma." gibi cemiyeti hocaya hürmete sevkeden muazzam bir anlayış vardır. Gençlerimizin bu doğrultuda öğretmenlerinin izinden çıkmamalarını tavsiye ediyorum. Türk kültüründe hoca-talebe, usta-çırak arasında, baba ile evlat arasındaki bağı aratmayacak derecede sıkı bağ vardır. Bu kadar ulvi bir mesleği birkaç cümleyle anlatmak elbette zordur. Şunu çok iyi biliyorum ki öğretmenlerimiz yüce devletimizin varlığının teminatıdır. Büyük Atatürk'ün dediği gibi "Yeni nesil öğretmenlerin eseri olacaktır." Dolayısıyla büyük Türkiye öğretmenlerimizin omuzlarında tarihteki yerini alacaktır. Bütün bu duygu ve düşüncelerimin yoğunluğu altında başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere her öğretmenimin öğretmenler gününü kutluyorum. Ebediyete göç etmiş öğretmenlerime Yüce Mevlam'dan rahmet diliyorum. Öğretmenlerimizin daha nice öğretmenler gününe aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde ulaşmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA