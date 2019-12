Milletvekili Taşdoğan'dan Karayolları Genel Müdürüne ziyaret

12.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:12

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.



Milletvekili Taşdoğan, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyareti sırasında, artık "Ölüm Yolu'na" dönen Nurdağı yolu ile hala tamamlanamayan Oğuzeli yolu ve Gaziantep- İskenderun arasındaki mesafeyi 221 kilometreden 136 kilometreye indirecek olan Polateli - İskenderun yolunu konuştu.



Hatay'da çılgın proje olarak dillendirilen bölge illerini İskenderun limanına bağlayacak olan Amanos Tüneli projesini 1 Kasım'da Mecliste Hatay milletvekili Lütfü Kaşıkçı ile yaptıkları basın açıklaması ile dile getiren Taşdoğan, projenin Ortadoğu'yu Akdeniz'e bağlayan önemli bir proje olduğunu ve bu projenin bir an önce hayata geçirilmesinin bölge ticaretine yapacağı katkının önemine değindiler.



Taşdoğan ziyaretinde ayrıca, daha önce defalarca meclis gündemine taşıdığı, soru önergeleri verdiği trafik kazası haberleri ile sürekli gündeme gelen, halk arasında "Ölüm Yolu" olarak addedilen Nurdağı bölünmüş yol projesinin bir an önce yatırım programına alınarak, yapımına başlanılması gerektiğini belirtti.



Milletvekili Taşdoğan, "Gaziantep'te birçok çalışanı olan Oğuzeli yolunun bir an önce bitirilmesi ve ilçe halkının bu hizmetten bir an önce faydalandırılması başlayan kış aylarındaki mağduriyetlerini gidereceğini ve her şeyin en iyisine layık olan Gazianteplilerin bu projelerin bitmesini bir an önce beklemektedirler" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA