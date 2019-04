Milletvekili Taşdoğan'dan Kandil Kutlaması

Gaziantep MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, yayımladığı mesaj ile Beraat Kandili'ni kutladı.

Milletvekili Taşdoğan mesajında, "Şüphesiz, aziz dinimiz İslam'ın edebiyatından ziyade hakikatiyle hemhaliz. Rahmetinden, merhametinden, haşmetinden, ulviyetinden zerre kadar şüphemizin olmadığı Yüce Mevla'm, hangi cihetten bakarsanız bakınız bizlere her daim merhametiyle muamele etmiştir. Hakim bir zeka ve kılı kırk yarar derecesinde bir incelikle baktığımız vakit yüce dinimizin insana ne çok kolaylıklar sunduğunu görürüz. Berat etmek her türlü günah ve kötülüklerden arınmak, Allah (cc)'ın kullarına bağışladığı bir lütuftur. Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olması, Miraç Kandili'nin her türlü yakarışlara açık bulunması bizlere bütün çıplaklığı ile hakikati haykırmıyor mu? Sanki bizleri cennete almak için türlü türlü yollar açılıyor, zaafa uğramış her mukaddesatımız için kurtuluş kapısı aralanıyor. Mübarek gün ve gecelere bu ana bakış açısıyla bakılması gerektiği kanaatindeyim.

Küfür tek bir güçtür ve küfür dünya var olduğundan bu yana saldırmaktadır. Şüphe götürmez bir gerçektir ki saldırmaya da devam edecektir. İslam'ın hakikatleriyle Türk'ün töresinin harmanlanmasıyla ortaya çıkan Türk-İslam ülküsü, bu bahsedilen küfre karşı en şiddetli mücadeleyi vermiştir; en amansız mücadeleyi vermeye de devam edecektir. Şühedanın yattığı toprak, anamızın ak sütü gibi helaldir. Ki bu mukaddes davamıza, hangi çılgın zincir vuracakmış, şaşmaya devam etmekteyiz. İslam'ın yılmaz bekçileri olarak, nefsimizi devre dışı bırakmaya namzetiz. Bizim davamız nefis davası değildir. Ecdadın "Ya şehit, ya gazi" şiarı doğrultusunda bu aziz millet, Allah'ın hükmünü galip kılmak için hazırdır. Tek gayemiz Yüce Mevla'mın rızasıdır. Başta belirttiğim gibi hakikat tektir ve hakikat yalnız ve ancak O'nun rızasını kazanmaktır. Gerisi şahsımızda teferruattır.

İslam coğrafyasında vuku bulan hadiseleri yakından takip ediyoruz. Her zaman belirtiyorum, dünya nizamı yine Türk'ün ve İslam'ın hakimiyeti ile sağlanacaktır. Bir ayağımız Doğu'da, bir ayağımız Batı'da; köklerimizden aldığımız güçle ilmin ve irfanın yolunda ilerleyeceğiz. Zira Yüce Din'imiz taassup dini değil, ayet, hadis ve sünnet dinidir. Yüce Din'imiz, her türlü ilmin ve teknolojinin; her türlü okuyup, araştırmanın yolunu açmıştır. İlk ayetin "Oku!" şeklinde başlaması önümüze, tarifi ciltler dolusu tutacak bir alan sunmaktadır.

Neslimizi, nefsimizi yukarda belirttiğim doğrultularda terbiye ve disiplin altına almalıyız. Kur'an'ı okuyup anlayarak geleceğe emin adımlarla, barış, kardeşlik ve huzur içinde ilerlemeliyiz. Şüphesiz Allah, her şeyin en hayırlısını bilendir. Bütün İslam Alemi'nin Berat Kandili'ni kutluyorum. Hayırlara vesile olsun. Hepimizin Allah katında beratını sağlasın" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA