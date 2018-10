Milletvekili Taşdoğan'dan, Fatma Şahin'e İndirimli Su Çağrısı

Milletvekili Taşdoğan'dan, Fatma Şahin'e indirimli su çağrısı

GAZİANTEP - Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan,enflasyonla topyekün mücadele kapsamında Gaziantep'te başlatılan indirim kampanyasına öncü olan Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin'e çağrıda bulunarak, kampanya kapsamında su ücretlerinde de indirime gidilmesini istedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Türkiye genelinde uygulamaya konulan enflasyonla topyekun mücadele projesi hakkında değerlendirmelerde bulunurken, kampanyaya destek veren ilk şehrin Gaziantep olmasının sevindirici olduğunu vurguladı. Bu kapsamda Gaziantep'te özellikle su fiyatlarının vatandaşı zor durumda bıraktığını aktaran Taşdoğan, kentteki indirim kampanyasını başlatan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çağrıda bulunarak su fiyatlarında da en az yüzde 10 indirim uygulanması gerektiğini açıkladı.

"Gazi şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın suda en az yüzde 10 indirim beklentisi var"

Su faturalarında ilk indirimi Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığını anımsatan Taşdemir konu ile ilgili açıklamalarında, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kampanya kapsamında kendi tesislerinde yüzde 10 indirim uygulayacağından bahsetti ama herkesi çok etkileyen, herkesin çok beklediği, dar gelirli ailelerin çok beklediği suda bir indirim yapılmasına yönelikti. Gazi şehrimizde yaşayan bütün vatandaşlarımızın da bu yönde bir beklentisi var. Biz de bunu yüce meclis çatısı altında dillendirdiğimiz gibi tekrar dillendiriyoruz. Tüm su abonelerinde en az yüzde 10 indirimi de enflasyonla topyekun mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyemizden bekliyoruz. Sayın Fatma Şahin'in bu çağrımızı dikkate alacağına inanıyoruz" dedi.

"Enflasyonla topyekun mücadele konusunda Gazi şehrimiz duyarlılık gösterdi"

Kampanya ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Taşdoğan, "Geçenlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e yüce meclisten çağrı yapmıştık. Zaten enflasyonla topyekun mücadele konusunda Gazi şehrimiz duyarlılık gösterdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda esnafımız, sanayicimiz imkanları ölçüsünde en az yüzde 10 indirim yapmaya başladı. Bu durum ülkemizin milli birlik ve beraberliği açısından, ülkemizin sorunlarını sahiplenme açısından son derece önemlidir. Kampanyaya katılan herkesi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Sadece suda değil, birçok alanda indirim yapmak gerekiyor"

Topyekun mücadele için sadece belli konularda değil birçok konuda indirim yapılması gerektiğini anımsatan Taşdoğan, "Sadece suda değil, birçok alanda indirim yapmak gerekiyor. Malum ekonomik olarak şartların zor olduğu bu günlerde üretim çarkımızın devam etmesi gerekiyor. Bu nedenle endüstriyel elektrik, elektrik faturalarında fazladan alınan bir takım ödemeler, örneğin TRT payı gibi, yüksek KDV gibi indirimlerin de peşinden gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep'e ulaşımla ilgili bir takım sıkıntılar var"

Gaziantep'te yaşanan ulaşım problemleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Taşdoğan, "Aslında Gaziantep'e ulaşımla ilgili bir takım sıkıntılar var. Gaziantep merkezinden tüm ilçelerimize ulaşım sorunlu. Karayollarının ilçe bağlantıları problemlidir. Özellikle Nizip yolunda çok fazla ölümlü kaza oluyor. Nurdağı-Gaziantep arasında sürekli kaza haberleri geliyor. Nizip yolu yapımı başlamıştı yarım kaldı. Oğuzeli yolu başlamıştı inşaatı durmuş durumda. Nurdağı yolu yatırım planlamasında ama ne zaman yapılacağı konusunda bir tarih yok. Biz bütün bunları mecliste de dillendiriyoruz. Dillendirmeye de devam edeceğiz. Gaziantep'e havayoluyla ulaşımda da komşu illere göre yüksek fahiş fiyatlarda ve uçakların tarifeleri ile saatlerinde de problem var. Onun dışında Gaziantep'te gar var tren yok. Gaziantep'e 2009 yılından bu yana hiçbir tren yolcu getirmedi. Yolcu taşımacılığı bitmiş durumda. Yük taşımacılığı ise ayrı bir sorun durumunda. Gaziantep ile Nusaybin arasında güvenlik nedeniyle iptal edilen yük treni seferleri güvenlik tedbirleri sağlanmasına rağmen hala faaliyette değil. Bu nedenle bizim demir yolları ile ilgili sorunlarımız bir hayli fazla. Ayrıca deniz ulaşımı için İskenderun Limanı ile Gaziantep arasındaki yolun bir an önce başlayıp, bitirilmesini arzulamaktayım" dedi.

"Yenikapı'da oluşturduğumuz ruhu devam ettirmek niyetindeyiz"

Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Taşdoğan, "Biz Cumhur İttifakına sadık olan bir partiyiz, bunu her zaman söylüyoruz. Cumhur İttifakının ruhu da Yenikapı ruhunun devamıdır. Orada oluşturduğumuz ruhu devam ettirmek niyetindeyiz. MHP olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Yerelde ittifak nasıl olacak, nasıl olmalı, olacak mı bütün bunlar genel başkan yardımcılarımızın Ak Parti ile yapacakları görüşmeler sonrası oluşturacakları raporlar ve nihayetinde her iki partinin de genel başkanlarının kararları neticesinde biz de Gaziantep'te gereğini yapacağız" diye konuştu.