Milletvekili Taşdoğan'dan Bakan Pakdemirli'ye Soru Önergesi

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili A. Muhittin Taşdoğan, Oğuzeli Sacır Deresi sol sahili tarafında bulunan Doğanpınar ve çevre mahallelerde tarım arazilerinin sulama sıkıntılarını Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Oğuzeli Doğanpınar bölgesinde yapılan barajın çevresindeki yaklaşık 20 köyün sulama imkanlarından yararlanamadığının altını çizen Milletvekili A. Muhittin Taşdoğan, "Oğuzeli'nde kuraklığın önüne geçecek olan bir barajımız varken tapulaştırmada yaşanan itirazlardan kaynaklanan sorunlar çözülemediği için nimet olan sudan faydalanamıyor" dedi.

Milletvekili Taşdoğan, yaz aylarında bölge halkının kuraklıkla mücadele ettiğini belirterek, "Bilindiği üzere ülkemizde suyun yaklaşık yüzde 70'i tarımsal amaçla kullanılmaktadır. Sanayi ve tarımda kullanılan suların yönetiminde sorunlar, başta fiziksel altyapı yetersizliği olmak üzere, suların kirlenmesi, su ulaşımının ve dağıtımı sistemlerinin yetersizliği, suların kalitesinin bozulması ve arazi zemininde aşırı su kayıpları ve su yönetim sorunları olarak sayılabilir. Bu amaçla tarımsal sulama amaçlı suyun kullanımı, yüzeydeki suların kıt olduğu tarımsal alanlara ulaştırılması, çiftçilerin kullandığı suda, su tasarrufu sağlayan modern sulama metot ve uygulamalarının önemi büyüktür. Tarımsal üretimi ve ürün verimliliği artırabilmenin en iyi yolu, birim alandan alınan ürün veriminin artırılmasıdır. Ürün veriminin artması da ancak, tarımda yeni teknolojilerin kullanılması ve sulanan tarım alanların hızlı, planlı bir şekilde arttırılacak projelerle mümkündür. Bölgemizde son yıllarda yaşanan kuraklık olaylarından dolayı, topraklarımız sulanmadan, kuru olarak yapılan ekili ve dikili tarımda ciddi oranda verim kaybı yaşanmasına sebep olmuştur. 2013 yılında biten Gaziantep İli Oğuzeli ilçemizdeki arazi tapulaştırma işlemi sonuçlanıp tapuların verilmesine rağmen, vatandaşların itiraz sürecinin devam etmesinden dolayı, İlçemizin Doğanpınar bölgesinde yapılan barajın çevresindeki yaklaşık 20 köyümüz sulama imkanlarından yararlanamıyor. Oğuzeli'nde kuraklığın önüne geçecek olan bir barajımız varken problemler, tapulaştırmada yaşanan itirazlardan kaynaklanan sorunlar çözülemediği için başta barajın ismini taşıyan Doğanpınar köyümüz olmak üzere; Karaman, Ekinveren, Güveçli, Taşlı, Dikmetaş, Taşçanak, Kovanlı, Çatalçam, Keçili, Kabacaağaç, Devehöyük, Üçdamlar, Aşağı Güneyse, Dibecik, Ulaşlı ve Kersentaş köylerimiz nimet olan sudan faydalanamıyor" diye konuştu.

MHP Milletvekili Taşdoğan, soru önergesinde Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye şu soruları sordu:

Oğuzeli ilçesine bağlı mahalle statüsündeki eskiden köy statüsünde bulunan bölgeye tarımsal sulama amacıyla su gönderme imkanı var mıdır, Oğuzeli Sacır deresi sol sahili tarafında bulunan Doğanpınar mahallesi tarafında kalan tarım arazileri suya ne zaman kavuşacaktır, Oğuzeli ilçemizin mahallelerindeki tapulaştırma sorunları bitmeden, geçicide olsa kontrollü bir sulamaya müsaade edilemez mi, Oğuzeli bölgesi çiftçilerimiz bu senede kuraklıkla karşı karşıya kaldığında, Bakanlığınızın kuraklıkla mücadele için hazırlanan bir eylem planı var mıdır. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA