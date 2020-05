Milletvekili Taşdoğan'dan anneler günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Muhittin Taşdoğan Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Taşdoğan, dünyanın geleceği için en önemli unsurun anneler olduğunu belirtti. Nesli doğuran, büyüten, geleceğe hazırlayan vefakar annelerimize minnet borçlu olduğumuzun altını çizen Taşdoğan, " 'Cennet anaların ayakları altındadır' sözü kadar cemiyeti anaya hürmete sevk eden başka hangi söz vardır. Ana yardır, ana eştir, ana yemeyip yediren, giymeyip giydirendir. Zor günler kapımızı çaldığında çocuğunun üzerindeki battaniyeyi alıp top mermisinin üzerine örtendir ana. Devlet kurarken hakanın yanında, iş vakti tarlada, bağda, bahçede. Her yerdedir ana. Yuvayı dişi kuşun yaptığını kabul etmeyen tek bir insana rastlayamazsınız. Millet olarak anaya hürmeti en aziz şekliyle perçinlemiş, yaşadığımız toprağa "Anadolu" demişiz. Vatanı uğruna şehadete giden kınalı kuzularını "Ya şehit ol, ya gazi!" emriyle uğurlayan cefakar analarımızı unutmak ne mümkün. Onların dünyayı şaşkına çeviren bu kadirşinas davranışını nesilden nesile aktarmak boynumuzun borcu olsun. Başka hangi milletlerin anaları evladını vatan için davulla zurnayla göndermektedir? Bu asil davranışları analarımızı, gönlümüzde, sonsuza dek ali kılmıştır. Yüce dinimiz ve töremiz kadına saygıyı emreder. Türk kadını aydınlık yarınlara emin adımlarla yürümektedir. Güçlüdür, bilim ve teknolojiye hakimdir. Cahil değil bilgedir. Gelişen ve değişen dünya şartlarını yakından takip etmektedir. Yuvasının başında, evladının yüreğindedir. Vatan ve millet sevgisiyle yoğrulmuştur; vatan ve millete aşık evlatlar yetiştirmektedir. Türk kadını Anadolu'nun bağrından kopmuş, "Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz" atasözünün kahramanıdır. Unutmayalım ki kadın güçlü olduğu, ayakta durabildiği, şuuruyla etrafını aydınlatabildiği ölçüde güzel yarınlara ulaşabiliriz. Annelerimiz başımızın tacıdır. Onlara her türlü yardımcı olmak eşlerin ve çocukların görevidir. Özellikle genç kardeşlerimden istirhamım bu günde annelerini unutmamaları, onlara sevgilerini göstermeleridir. Unutmayalım, gösterilmesi en kolay olan şey sevgidir. Çünkü yürekten kopar gelir, yüreğe akar. Yüreği güzel annelerimizi sadece bir gün değil her gün, her fırsatta yalnız bırakmamak boynumuzun borcudur. Yaşlı ve yalnız yaşayan anaları da unutmamak, onları ziyaret etmek güzel bir davranış olacaktır. Zira o yaşlı ve yalnız ana, hepimizin anasıdır. Çünkü bir toplum, topyekun değerleriyle tek bir insan gibi yaşadığı müddetçe toplum olma vasfı kazanır. O ana hepimizin anasıdır, bizler onun evlatlarıyız. Anneler günü dolayısıyla bütün annelerin gününü kutluyorum. Bu millet size minnettardır. Analarımızın ellerinden öpüyorum. Evlatlar olarak sizlerin her zaman küçük yavrularınız olarak kalacağız. Lütfen dualarınızı bizlerden esirgemeyin. Şehit annelerine ayrıca teşekkür etmek, anneler günlerini kutlamak istiyorum. Merak etmesinler, evlatlarının canları pahasına koruyup bizlere emanet etikleri vatanın, ebedi bekçisi olacağız. Aziz şehitlerimizin hiç birinin kanları yerde kalmayacak. Onları rahmetle anıyorum. Ne mutlu sizlere ki vatan ve milleti için bu toprağa düşebilecek yiğit evlatlar yetiştirmişsiniz. Kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır. Bizler sizlerle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

