Milletvekili Taşdoğan'dan 29 Ekim Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Taşdoğan mesajında, "Amansız bir mücadelenin neticesini cumhuriyeti kurarak taçlandıran Gazi Mustafa Kemal, bizlere bıraktığı emanetiyle sonsuza dek var olacaktır. Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresinin ebediyen takipçileri, aksiyonerleri ve bilhassa kınalı kuzuları olarak bizler cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Araf'ta değiliz. Safımız bellidir. Malum olanı tekrar etmekten hiçbir şekilde yılmayacağız, şaşmayacağız, usanmayacağız: Milliyetçi Hareket Partisi demokratik, laik, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı; kanunlarla tüm fertlerin hakları güvence altına alınmış bir yönetim şekli olan cumhuriyetin yılmaz bekçisidir. Bu sebepten her kim, cumhuriyetin temel niteliklerine karşı taarruzda bulunur, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kasteder, maddi ve manevi ülkemize-milletimize ihanet ederse karşısında bizleri bulacaktır. Türk tarihini okuyanlar, Türk'ün töresinin katılımcı bir demokrasiyle yoğrulduğunu görecektir. Eski Türk devletlerini yöneten kağanların istişare etmeden hiçbir karar almadığı açık ve tartışmasızdır. Kadınları devlet yönetmede ve sosyal yaşamda söz sahibi yapma tarihine bakıldığında bugünün Avrupa'sına göre kıyas yapılamayacak kadar eski bir tarih ortaya çıkacaktır. Cumhuriyete sahip çıkmak onun sunduğu yeniliklere sahip çıkmaktır. Cumhuriyetin ilanıyla marazi tüm arızalar giderilmiş, kaybettiğimiz tüm ali değerlerimiz tekrar tesis edilmiştir. Cehaletle yapılan mücadele meyvelerini vermiş, yurdun her cenahında medeniyet kıvılcımları yakılmıştır. Eğitim, sağlık, kültür, dil, iktisat, teknoloji gibi her alanda "Biz de varız" diyecek güç ve kudreti, Türk çocuğu cumhuriyetin verdiği özgüvenle haykıracaktır. Faziletlerini kısaca anlattığım ve tamamını anlatmak için ciltler dolusu konuşmam gereken cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Doksan beş yılda yapılanlar yapılacakların teminatıdır. Cumhuriyeti kuran yüce Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Rahat uyusunlar. Çünkü Türk milleti cumhuriyetine sahip çıkmaya tavizsiz devam edecek ve Atamızın söylediği gibi "Türkiye cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP