Milletvekili Taşdoğan'dan 23 Nisan mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Milletvekili Taşdoğan'dan 23 Nisan mesajı - Haberler
Milletvekili, 23 Nisan, Güncel, Haber

Milletvekili Taşdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Ali Muhittin Taşdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

23.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:20
Milletvekili Taşdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Ali Muhittin Taşdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Taşdpğan, Güçlü yarınlar ve güzel bir dünya isteyen herkesin nesline yatırım yapmak zorunda olduğunu, Bunu gören ilk dünya lideri Gazi Mustafa Kemal'in dünyadaki tek çocuk bayramını çocuklara hediye ettiğini vurguladı.

Milletvekili Taşdoğan mesajında, "Sevilmek, sevinmek, eğlenmek çocukların her zaman hakkı ve zaruri ihtiyacıdır. İstikbal, çocuklarını manevi ve maddi cihetleriyle sağlam yetiştiren milletlerin olacaktır. Güçlü yarınlar ve güzel bir dünya isteyen herkes nesline yatırım yapmak zorundadır. Bunu gören ilk dünya lideri Gazi Mustafa Kemal olmuştur ve dünyadaki tek çocuk bayramını çocuklara hediye etmiştir. Zor günler geçirmekteyiz. Okullarımızın tatil edilmesi ve salgın önlemleri kapsamında çocuklarımız uzun süredir sokağa çıkamamaktadır. Onların çok sıkıldığını biliyorum. Bu sebeple diyorum ki bu 23 Nisan'da daha coşkulu olalım, çocuklarımıza evde de olsa bayramı doyasıya yaşamaları için elimizden geleni yapalım. Onlara küçük bir şiir ezberletmek, kısa bir tiyatro oyunu oynatmak, sevinebilecekleri bir hediye almak küçük dünyalarını mutlu etmek için yetecektir. Evlatlarımız her şeyi hak etmektedir. Onlar bizim bu hayata bağlanma ve dayanma kaynağımızdır. Çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakma gayretindeyiz. Barışın, huzurun, kardeşliğin hakim olduğu bir dünya hepimizin özlemidir. Bütün dünya çocuklarının kaynaşması için yıllardır bir vesile olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız diğer bir yönüyle de gönlümüzdedir. 23 Nisan 1920 tarihi Yüce Meclisimizin açıldığı tarihtir. Siyasi ve askeri bir deha olan devletimizin kurucusu Yüce Atatürk, meclisi açarak halkın kendi kendini yönetmesi için ilk adımı atmıştır. Kendisine şükran duyuyoruz. Çocuk yetiştirme hususunda birkaç söz söylemek istiyorum. Her Türk evladı töresine, tarihine, atasına saygı duymak zorundadır. Kendi değerleriyle yoğrulmayan her millet yok olmaya mahkumdur. Gelişen ve değişen dünya şartlarını örf ve ananesini kaybetmeden takip etmek; teknoloji ve bilimi bu minvalde yakalamak boynumuzun borcudur. Barışı, kardeşliği, huzuru yetiştireceğimiz bu nesil tesis edecektir; etmelidir. Aziz Atatürk "Bugünün küçükleri yarının büyükleridir" derken bize hedefi aşikar etmiştir. Hedef, lider ülke Türkiye'dir. Lider ülke Türkiye'nin yüreği ve bileği kuvvetli evlatları gelecek yıllara damgasını vuracaktır. Kazanılan her çocuk duvara sağlam bir taş koymaktır. Kaybedilen her çocuk ise maalesef kaybedilen bir dünyadır. Küçük yavrularımızın dünyalarının yeşile boyanması, gönüllerine baharların gelmesi ve çiçeklerin açması için kendimi vazifeli addediyorum. Buradan onlara şu söz veriyorum: Sizlere daha güzel bir ülke bırakmak için son nefesime kadar var gücümle mücadele edeceğim. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bu bayramı çocuklarımıza armağan eden Yüce Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum. Çocuklarımıza güzel yarınlar temenni ediyorum ve onlardan şu zor günleri atlatana dek evde kalmalarını rica ediyorum. Unutmayın çocuklar sizleri çok seviyoruz, sağlığınız bizim için çok önemlidir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Vaka sayısı dengeye oturmaya başladı Haberler
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Vaka sayısı dengeye oturmaya başladı
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek Haberler
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu Haberler
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara...
Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı
Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesi diye her türlü taktiği denedi
Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesi diye her türlü taktiği denedi
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu
93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı
Bakan Koca'dan 'Koronavirüste ikinci dalga olur mu?' sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Muhammet Emin Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Kibariye Ebru Şallı Murat Dalkılıç Rafet El Roman
Spor Tamer Tuna Selçuk İnan Ahmet Nur Çebi Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Çocuk Ramazan Otomobil
Şu an buradasınız: Milletvekili Taşdoğan'dan 23 Nisan mesajı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 14:04:00. #1.15#
title