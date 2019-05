Milletvekili Taşdoğan'dan 19 Mayıs Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı olması sebebiyle daha heyecanlı olduğunu belirten Taşdoğan, "19 Mayıs 1919 tarihi Türklerin son Ergenekon'udur. O yıllara gittiğimiz vakit memleketin her köşesinin cebren ve hile ile işgal edildiğini görürüz. İçte ve dışta güç birliği etmiş küffarın, binlerce yılın hıncını alma gayretiyle saldırdığı, yok ettiği, yok saydığı yıllardı. Ordusu dağıtılmış, bütün kurumlarına el konulmuş, yaşama hakkı son hücresine kadar elinden alınmış aziz Türk milleti, elbette canını verecekti ama vatanını vermeyecekti. İşte bu şartlar altında Samsun'dan bir güneş doğmuş ve Türk milleti yönünü oraya dönmüştü. Bu aksiyondan kısa, net ve kararlı cümleler haykırılmaktaydı. 'Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.' Vatanı karşılıksız sevmenin tezahürü, damarda durmayan asil kanın hükmünü icra etmesi ve manevi ucuzculuğa bir başkaldırı şeklinde özetleyebileceğimiz milli direniş maddesi ile de manası ile de yok olmadığımızı bütün dünyaya beyan ve ispat etmiştir. Fikirsizliğin ve hareketsizliğin hüküm sürdüğü yıllarda fikrin ve hareketin tarifi tekrar yapılmış, hayata geçirilmiş yürek yüreğe, bilek bileğe taviz verilmeden çarpışılmış gözü dönmüş caniler, Yüce Atatürk'ün ta en başından söylediği minvalde 'Geldikleri gibi gitmişledir.' Bir daha dönmemek, dönmeyi aklından dahi geçirmemek kaydıyla. Gazi Mustafa Kemal'in, Samsun'a çıkışının yüzüncü yılı olması hasebiyle bu yıl daha heyecanlı ve daha gayretkarız. Zira bu ulvi olayın üzerinden bir asır geçmiştir. Dolayısıyla geçen bu yüzyılın neticesinde halimizi tasvir etmek mecburiyetindeyiz. Gelecek yüzyıllara emin adımlarla ilerleyelim. İşte burada gençler devreye giriyor. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı günü gençlere bayram olarak hediye etmesinde tartışmasız yüce bir hikmet, gayret ve hasret vardır. Genç cumhuriyetin gençlerin omuzlarında çağdaş düzeye ulaşması onun en büyük emeliydi. Bu hasreti sona erdirecek yine gençlerdir. Dünya bir nizam kaybetmiştir ve bu nizamı tekrar tesis edecek güç şüphesiz Atatürk'ün gençlere söylediği gibi 'Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur" dedi.

Gençliğin nasıl olması gerektiği konusunda örneklerde bulunan Taşdoğan, "Peki nasıl bir gençlik? Her şeyden evvel meselesi olan bir gençlik, ezilmiş bütün milletlerin yanında olmayı kendine görev addeden bir gençlik, tarih şuuruna ermiş, gelenekten aldığı güçle geleceğe gümbür gümbür ilerleyen bir gençlik, mukaddesatın buğusunda şahsiyetini yoğuran bir gençlik, bir elinde Kur'an, bir elinde bilgisayar olan bir gençlik, davasını hakim kılma cihetinde okuyan, yazan, düşünen, üreten bir gençlik, ilmi ve irfanı takip eden ve bunu hayatına tatbik etme hususunda gecesini gündüzüne katan bir gençlik, ecdadını unutmayan, geldiği toprakları aziz kılan Yunus yürekli, Yavuz bilekli bir gençlik, sağlam kafanın sağlam vücutta olacağını aklından çıkarmadan her türlü zararlı alışkanlıklara set çeken, spora yönelmiş bir gençlik. Özlediğimiz gençlik, bu gün vardır, yarın da var olacaktır. Şüphesiz, dünya güçleri arasında yer alma gayretimizde gençler en güvenilir dayanak noktamızdır. Kendilerine güvenimiz sonsuzdur. Destek olma, yol gösterme, sorunlarını çözme meselelerinde elimizden gelen her türlü yardım ve gayreti göstermekteyiz. Anne ve babalarımızdan, öğretmenlerimizden ricam, onlara güvenmeleridir. Türk çocuğu fırsat verildiği vakit her türlü başarıya imza atacak güç ve kudrettedir. Gençlerimizin ve Türk milletinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramının yüzüncü yılını kutluyorum. Dolu dolu kutlanmasını temenni ediyorum. Daha nice yüz yılların böyle birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geçilmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA