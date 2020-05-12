Milletvekili Taşdoğan Bakan Albayrak'a çalışmaları sordu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milletvekili Taşdoğan Bakan Albayrak'a çalışmaları sordu

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albarak'ın yazılı olarak cevaplandırmasını istediği pandemi çalışmalarını sordu.

Milletvekili Taşdoğan Bakan Albayrak'a çalışmaları sordu
12.05.2020 16:49 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:49

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albarak'ın yazılı olarak cevaplandırmasını istediği pandemi çalışmalarını sordu.

Vatandaşlarının sorunlarını her fırsatta dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albarak'a yazılı olarak verdiği önergede, "Birincisi Bakanlığınızın, Sayın Cumhurbaşkanının kararlarıyla başlayan mücbir sebep kapsamı ile beraber tüm sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesi çalışması var mıdır, Ticari araçlara uygulanan 2020 yılı MTV'nin kaldırılması adı altında hazırladığı ve açıklayacağı destek çalışması var mıdır" sorularını yöneltti. Milletvekili Taşdoğan, "Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de salgın sonrası pek çok işletme geçici olarak kapanmış, pek çok işletme açık olsa bile halkın ihtiyacını karşılayacak şekilde kontrollü olarak kısıtlı saatlerde hizmet vererek iş hacminde ve iş akışında yüzde 80 veya yüzde 85 oranında düşüklük yaşamıştır. Salgın dolayısıyla Bilim Kurulunun tavsiyesi sonrası Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ve Hükumetimizin yürürlüğe koyduğu bir kısım seyahat ve dolaşma sınırlandırması, iş yerlerinde toplu bulunmama gibi düzenleyici sınırlamalarla olağan ticaret ve seyahat özellikle Büyükşehirlerde yasaklanmış olsa da okullarda eğitime ara verme uygulaması ile eğitim ülke genelinde okullar yerine evde ekran başında ve dijital ortamda ve televizyonlar aracılığıyla kesinti olmadan devam ettirilmiştir. Okullara öğrenci taşıyarak evini geçindiren, okul servisi şoförlerimizde yaklaşık üç aydır kontak kapatmışlardır. Tahminlerimize göre öğrenci servis araçlarının dört ay daha (Yaz tatili) çalışamayacağı tahmin edilmektedir. Bu yıl için yedi ay çalışamayacakları öngörülmektedir. Gerek Okul servisi şoförleri gerekse servislerde görevli rehber personel mağdur olmuş ve başka hiçbir gelirleri de bulunmamaktadır. Bu dönem de sadece okul servislerimizin şoförleri ile sınırlı olmayan, personel servisçileri, dolmuşçular, otobüsçüler, kamyoncu esnafı yük ve yolcu taşıyan ticari araç kullanıcılarının tamamı kontak kapatmışlardır. Çalışan bazı otobüsler ise sosyal mesafe şartından dolayı tam kapasite ile değil yüzde 25 kapasite ile çalışarak halka hizmet vermiş, bir kısım yükleri taşıyan kamyoncular ise bu zor günlerimizde halkımızın tükettiği gıdaları taşıyarak bir nevi toplum yararına hizmet eder gibi hizmet etmişlerdir. Sokağa çıkma kısıtlaması ile beraber il içi taşımacılık azalmış, dolmuş, taksi gibi ulaşım araçlarının yüzde 60 tan fazlası kontak kapatmıştır. Herkesin azami dikkatle uyum içinde, getirilen kısıtlamalara riayet ederek salgını atlatma çabalarına şoförlerimiz ve ticari araç sahiplerimizde katılmıştır. Fakat bu araçlardan başka gelirleri olmayan şoförlerimiz ve ticari araç esnafı zor durumda kalmışlardır. Çalışma kısıtlılığının olduğu bir dönemde, araç trafiğinin kısıtlandığı, evinin önünde beklettiği bu sene için 2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesinin kaldırılmasını beklemektedirler. Zira bu araçlar şu anda yollarda da gezinmediği gibi kar getirmiyor, çalışmıyor, ekonomini içinde bulunmuyor. İki eşit taksitte ödenen, Ocak ve Temmuz pulu diye adlandırılan bu tutarların ödenmiş taksitinin de 2021 yılı için tahsil edilmiş sayılması sadece Ticari araçlara uygulanan MTV'ni kapsaması, yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımız açısından önemli bir destek olacaktır. Bu zor günlerde tüm ülkeye gıda taşıyan yük taşımacılığı yapan, şu anda yolcu taşıyamayan toplu ulaşım araçları ile servis hizmetlerinin durmasıyla kontak kapatan öğrenci ve personel servisi esnafının tamamını kapsayan, kısacası bütün ticari araçların için mücbir sebep ilanıyla beraber 2020 yılı için MTV'nin kaldırılmasını beklemektedirler" dedi.

"Bakan Albayrak'a 2 soru"

Bakan Albayrak'ın yazılı olarak cevaplaması için 2 soru soran Milletvekili Taşdoğan, "Bunlarla ilgili olarak, Bakanlığınızın, Sayın Cumhurbaşkanının kararlarıyla başlayan mücbir sebep kapsamı ile beraber tüm sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesi çalışması var mıdır. Bakanlığınızın, Sayın Cumhurbaşkanının kararlarıyla başlayan mücbir sebep kapsamı ile beraber ticari araçlara uygulanan 2020 yılı MTV'nin kaldırılması adı altında hazırladığı ve açıklayacağı destek çalışması var mıdır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor Haber
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı Haber
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak
Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi
Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi
Koronavirüs yasakları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi arttı
Koronavirüs yasakları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi arttı
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek
West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
Türkiye Hentbol Federasyonu, ligleri mevcut haliyle tescil etti
Türkiye Hentbol Federasyonu, ligleri mevcut haliyle tescil etti
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
İBB Başkanı İmamoğlu, kendi fotoğrafı üzerinden paylaşım yapan Twitter kullanıcısına yanıt verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, kendi fotoğrafı üzerinden paylaşım yapan Twitter kullanıcısına yanıt verdi
Çalmak istedikleri otomobilin yanlışlıkla kornasına basan hırsızlar yakalandı
Çalmak istedikleri otomobilin yanlışlıkla kornasına basan hırsızlar yakalandı
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kararname ile 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kararname ile "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına 'Sipariş alamazsın' diyen grup saldırdı
Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına "Sipariş alamazsın" diyen grup saldırdı
Seferber oldular! Kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı
Seferber oldular! Kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı
Çanakkale'de bulunan Yeşilyurt köyünde fotoğraf çekmek isteyenler muhtarlığa para ödemek zorunda
Çanakkale'de bulunan Yeşilyurt köyünde fotoğraf çekmek isteyenler muhtarlığa para ödemek zorunda
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
MHP'li Alanya Belediyesi'nin Sovyet marşı çalmasına Ukrayna Büyükelçisi tepki gösterdi
MHP'li Alanya Belediyesi'nin Sovyet marşı çalmasına Ukrayna Büyükelçisi tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Deniz Gezmiş Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Sinan Özen Hazal Kaya Hatice Çarpar
Spor Falcao Can Bartu Loris Karius Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs 19 Mayıs Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Milletvekili Taşdoğan Bakan Albayrak'a çalışmaları sordu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 18:44:20. #1.14#
title