Milletvekili Taşdoğan: "Adıyaman'da Kenevir Ekimi Olmalı"

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Adıyaman'ın Kenevir Ekimi Havzasına alınması için Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'yu makamında ziyaret etti.

Daha önce TBMM'ye soru önergesi vererek, "Kenevir ekimlerine müsaade edilen illerin arasında, Adıyaman ilinin neden olmadığını" sorusunu soran MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, bu kez de Bakanlığı ziyaret etti.

Adıyaman'ın komşu illerinde Malatya ve Şanlıurfa'da kenevir ekim ve hasadına izin verilirken Adıyaman'ın listeye alınmadığını dile getiren Milletvekili Taşdoğan, "Adıyaman İlinin Kenevir Ekim Havzasına Alınması Çözüm Önerileri" dosyasını Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'ya iletti.

Taşdoğan, Adıyaman'ın, kenevir ekimine müsaade edilen iller arasına alınması talebini yineledi.

Taşdoğan, "Adıyamanlı çiftçilerin geçim zorluğu çekmemesi, bölge insanımızın tarımsal üretimin içinde sürekli olarak bulunması ve bölge ekonomisine destek verilmesi bu anlamda çok önemlidir. Kenevir ekimi bölgeleri içinde Adıyaman'ın olması, öncelikle bölgemizdeki ekonomik büyüme için, gerekse gelirin tabana yayılması açısından önemlidir. Bu konunun tarımsal üretim ve sanayide geri kalmış olan Adıyaman için hayati bir önem taşımaktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Atatürk Barajı'nın yapılması ile birçok yerleşim alanı ve tarım arazisi su altında kalmıştır. Buna bağlı olarak resmi rakamlara göre yaklaşık 50 bin insanın olumsuz etkilenmiştir. Bu dönemde, Adıyaman kent merkezi yoğun göç almış, köyden kente göçenlerin yüzde 40'ı, göç öncesi geçimlerini tütün üretimi ve yetiştiriciliği ile sağlıyorken şu anda işsiz kalmışlardır.

1954 yılında il olan Adıyaman'da, kent nüfusunun oranı, Türkiye ortalamasının altındadır. Adıyaman'ın şehir nüfusu kırsal nüfustan fazladır. Adıyaman'daki kent merkezi nüfusu, 2000 yılında 178 bin 538 iken, 2018 yılında 300 bini geçmiştir. Adıyaman şehir merkezi nüfusu en başta iç göçler sebebiyle artmıştır.

Ayrıca ekonomisi hala tarım ve hayvancılığa dayalı olan Adıyaman'da, tarıma ilişkin plansız politikaların oluşturduğu olumsuzluklar ve geçim zorlukları da insanları köylerinden koparmıştır. Özellikle 1990'ların sonunda tütün üretimine konmuş olan kota, daha sonra Tekel'in tütün alımına son vermesi ve Bakanlıklarımızın alternatif bir üretim projesi oluşturamaması, Adıyaman halkının sosyo-ekonomik gelişimini olumsuz etkilemiştir. Lif, tohum veya her iki amaca yönelik olarak kenevir ekimlerine müsaade edilecek il listesinde Adıyaman ili bulunmamaktadır. Saplarından lif ile kağıt üretimi için selüloz imal edilebilen, yakacak ham maddesi, tohumlarından yağ elde edilen mahalli olarak kendir diye adlandırılan kenevirin Adıyaman'da da ekimine müsaade edilmelidir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA