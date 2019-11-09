Milletvekili Taşar'dan Ahlat Belediyesine ziyaret

09.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:08

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Ahlat Belediyesini ziyaret etti.

Taşar'ı Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, belediye birim amirleri ve belediye meclis üyeleri karşıladı.

Belediye binasında bir süre ilçede yapılan yatırımlar hakkında istişare eden Taşar, yatırımların tamamlanmasıyla ilçenin önemli bir yere geleceğini söyledi.

Milletvekili olarak Ahlat için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirten Taşar, "Sayın Cumhurbaşkanımız Ahlat'ı çok önemsiyor. Bizler de çok önemsiyoruz. Çünkü Ahlat Türk-İslam kültürü bakımından çok önemli bir yer. Bu ilçenin daha çok kalkınıp hak ettiği konuma ulaşması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz." dedi.

Başkan Çoban da ziyaretlerinden dolayı Taşar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA