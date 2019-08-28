Milletvekili Sorgun yatırımları inceledi

28.08.2019 14:08

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Eğiste viyadüğü ve Afşar-Hadimi Tüneli çalışmalarını yerinde inceledi.



Sorgun, beraberindekilerle birlikte yaptığı incelemelerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürütülem çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.



Afşar-Hadimi tünelinin tamamlanmasının ardından Konya Ovası'na aktarılan suyun fazlaca artacağını dile getiren Sorgun, "AHİ kanalından Hotamış'a bugün itibariyle su verilmeye başlandı şükürler olsun. Çiftçilerimize ve bölge insanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Biz AK Parti hükümetleri olarak hayal bile edilemeyenleri gerçekleştiriyoruz. Bakın bugün yerin 300 metre altında tüneldeyiz. Konya için, Türkiye için dağları deliyoruz. Aşılamaz denilen engelleri aşıyoruz. Biraz önce Eğiste viyadüğünü de inceledik. Orada da çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Bir tarafta Hadimi tüneliyle dağları deliyoruz, öbür taraftan Eğiste viyadüğü ile dağları birleştiriyoruz. Bizler bu memlekete ve millete sevdalıyız. Millete sevdası olmayanın hizmete de sevdası olmaz." dedi.

Sorgun'a incelemelerinde, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran, DSİ Bölge Müdürü Birol Çınar, şube müdürlüğü ve yüklenici firma temsilcileri eşlik etti.

Kaynak: AA