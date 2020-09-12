Milletvekili Sorgun'dan Akşehir'e ziyaret
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Milletvekili Sorgun'dan Akşehir'e ziyaret

AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Akşehir'e ziyarette bulundu.

Milletvekili Sorgun'dan Akşehir'e ziyaret
12.09.2020 10:31 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:35

AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Akşehir'e ziyarette bulundu.

Sorgun'a ziyaretlerinde Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ay, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Kirit ve Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Serhat Arslan da eşlik etti.

Milletvekili Sorgun ve beraberindeki heyet, ilk olarak Akşehir Postası gazetesini ziyaret ederek, yerel basının sorunları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından Sorgun ve beraberindekiler, Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz ile görüştü.

Milletvekili Sorgun ve heyeti daha sonra Akşehir Adliyesi'ne geçerek, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı ve İlçe Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti.

Milletvekili Ahmet Sorgun ve beraberindekiler son olarak Pervasız gazetesine ziyarette bulundu.

Kaynak: AA

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