Milletvekili Şeker'den KOTO'ya ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milletvekili Şeker'den KOTO'ya ziyaret

Milletvekili Şeker'den KOTO'ya ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

AK Parti Kocaeli Milletvekili aynı zamanda TBMM Bayındır, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi İlyas Şeker, Kocaeli Ticaret Odası'na ziyaret gerçekleştirdi

Kocaeli Ticaret Odası, AK Parti Kocaeli Milletvekili aynı zamanda TBMM Bayındır, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi İlyas Şeker'i ağırladı. KOTO Başkanı Necmi Bulut'un il dışı programı nedeniyle yer alamadığı programda, KOTO Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Erenkaya, Abdurrahman Çuhadar, Mehmet Akif Şen ve Ömer Efe ev sahipliği yaptı.

KAYACI'DAN ŞEKER'E DOSYA

KOTO'ya misafirperverliği dolayısıyla teşekkür eden Milletvekili Şeker, Oda'nın başarılı çalışmalarını Ankara'dan da takip ettiğini vurgulayarak, vizyon projelerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Milletvekili Şeker'in, Meclis Komisyonundaki görevi sebebiyle ağırlıklı olarak kentin imar durumunun görüşüldüğü ziyarette; pandeminin inşaat sektörüne etkisi, artan maliyetler, fiyat artışları, kentsel dönüşüm çalışmaları, çatı dubleksleri ele alındı. Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Kayacı, Milletvekili Şeker'e, tüm bu konuları detaylarıyla ele alan kapsamlı bir dosya sundu. Dosya için teşekkür eden Milletvekili Şeker, "Çalışmalarımıza ışık tutacaktır" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Ajda Pekkan Kartal Tibet Melisa Döngel
Spor Ali Koç Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milletvekili Şeker'den KOTO'ya ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 13:41:50. #1.14#

title