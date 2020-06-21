Milletvekili Şeker'den Babalar Günü mesajı
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Milletvekili Şeker'den Babalar Günü mesajı

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Milletvekili Şeker'den Babalar Günü mesajı
21.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:27

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Şeker mesajında babalarımızın, ailesinin onurlu bir yaşam sürmesi için mücadele eden, yüreklerindeki sevgi, şefkat, güven ve desteği karşılıksız veren ailesinin ve çocuklarının huzuru ve mutluluğunu kendi huzur ve mutluluğunun üstünde tutan, sevginin, özverinin ve güvenin sembolü olduğunu belirtti.

Babalarımızın neşemizi ve mutluluğumuzu paylaştığımız en iyi ve en yakın arkadaşımız, sırtımızı yasladığımız güçlü çınarlarımız olduğunu ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

" Üzerimizde büyük hakları olan anne ve babalarımızın rızasını kazanmak, onların gönlünü hoş tutmak, onlara karşı her zaman vefa göstermek her evladın en önemli ve kutsal görevidir. Yüce Allah (C.C.), Kuran-ı Kerim'in birçok ayetinde, anaya babaya iyilik ve itaat edilmesini emretmiş ve onlara 'öf' bile denilmesini yasaklamıştır. Bu duygu ve düşünceler ile başta vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin değerli babaları olmak üzere, tüm babalarımızın babalar Günü'nü en kalbi duygularımla kutlar, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamalarını temenni eder, vefat eden tüm babalarımıza da Yüce Allah'tan (C.C) rahmet diliyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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