Milletvekili Sedef'ten Yozgat Şehir Hastanesine 2 bin maske
MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Yozgat Şehir Hastanesine 2 bin cerrahi maske ve 100 şişe dezenfektan yardımında bulundu.
MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Yozgat Şehir Hastanesine 2 bin cerrahi maske ve 100 şişe dezenfektan yardımında bulundu.
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Başhekimimiz Op. Dr. İbrahim Akkurt'u arayıp sağlık çalışanlarına katkıda bulunmak amacıyla 2 bin cerrahi maske, 100 şişe dezenfektan gönderen ve desteklerini ileten MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'e Yozgat Şehir Hastanesi ailesi olarak teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA