Milletvekili Seçilen Yılmaz'dan Havza'ya Ziyaret

AK Parti'den Samsun milletvekili seçilen Yusuf Ziya Yılmaz, Havza'da ziyaretlerde bulundu.

Yılmaz, AK Parti Havza İlçe Başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen programda partililerle bir araya geldi.

Türkiye'de istikrar ve kalkınmanın devam edeceğini belirten Yılmaz, seçim dönemindeki çalışmalarından dolayı Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Partisinin ilçe başkanlığını da ziyaret eden Yılmaz, burada Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ve Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şube Başkanı Atilla Turguter ile görüştü.

Yılmaz, bu görüşmede yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatlarının 2023 vizyonunu hazırlayan, 2053 ve 2071'e ışık tutan bir teşkilat olduğunu Yılmaz, "Sizinle yürüdüğüm her çalışmada büyük keyif aldığımı bilmenizi isterim. İşinizden gücünüzden feragat ettiniz, uzun ramazan günlerinde, hatta bayramda. Bazen yağmurda, çoğu zaman da sıcakta. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Havza Belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanı Murat İkiz ile görüşen Yılmaz, "Vatandaşımız artık kendilerine dokunan, hizmet getiren kişileri Meclis'te görmek istiyor. Gece gündüz çalışarak Samsun'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Sandık başına giderek tercihi ne olursa olsun vatandaşlık görevini yerine getiren tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

İkiz de Yılmaz'ı seçilmesinden dolayı tebrik ederek, "İnşallah bundan sonraki süreçte yine ilimize ve halkımıza hizmet için çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlçemizin en önemli sorunu göç ve istihdam. Bu sorunların üstesinden el birliği ile geleceğiz." diye konuştu.

Yılmaz, Muharip Gaziler Havza İlçe Temsilciliği ile ilçe esnafına da ziyaretler yaptı.