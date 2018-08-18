Milletvekili Savaş; "İstiklal ve İstikbal Savaşımız Devam Ediyor"

AK Parti 6.Olağan Kongresine katılan Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyon Başkanı Mustafa Savaş, ülke olarak çok önemli bir döneme girdiklerini açıkladı.

Milletvekili Savaş, "Bugün AK Partimizin 6. Olağan Kongresini gerçekleştirerek Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, yenilenen parti yönetimimiz ve tüm dava arkadaşlarımızla birlikte yeni ve çok önemli bir döneme girmiş bulunuyoruz" dedi.

Milletvekili Savaş açıklamasının devamında,"Davamızın vatan ve bayrak savunması olduğu bilinciyle yüce devletimizi muasır medeniyetlerin üzerine taşımak, aziz milletimizi de hak ettiği refah seviyesine kavuşturmak için bugün çok önemli ve büyük bir adım daha atmış bulunuyoruz. 16 yıllık iktidarımız boyunca bir bayrak yarışı hissiyatıyla gece gündüz demeden görevlerini icra eden AK Parti kadrolarımız, dün olduğu gibi bugün ve yarın da aynı bilinçle çalışmasına devam edecektir. Ülkemizin büyümesini ve gelişmesini istemeyen dış güçler ve içerideki şer odakları, öncesinde onlarca yıldır bitmeyen terör olaylarıyla, sonrasında ise 15 Temmuz hain darbe kalkışması ve ekonomik manipülasyonlarla partimizi yıpratma ve devletimizi ele geçirme çabası içerisine girmişlerse de bu alçakça hedeflerine ulaşamayacaklardır. Devletçe ve milletçe istiklal ve istikbal savaşımızın devam ettiği bu önemli günlerde, vatan ve bayrak savunmasının ne denli kutsal olduğunun bilinciyle hareket etmekte, bu mücadeleden de zaferle çıkmakta kararlıyız. Aziz milletimizin büyük desteği yanımızda olduğu sürece, milli birlik ve beraberliğimiz her daim korunacak, vatan topraklarına uzanan eller hak ettiği şekilde tereddüt etmeksizin karşılık verilecektir.

Bu düşüncelerle AK Partimizin 6. Olağan Kongremizin vatanımıza, milletimize ve devletimize hayırlara vesile olmasını diliyor, partimizin kuruluş tarihi olan 14 Ağustos 2001'den bugüne bu onurlu davaya emeği geçen tüm dava arkadaşlarımı şükranla anıyorum" diye konuştu. - AYDIN