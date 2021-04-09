Milletvekili Savaş, "Emniyet mensuplarımız, vatandaşlarımız için şefkat kapısıdır"
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Milletvekili Savaş, "Emniyet mensuplarımız, vatandaşlarımız için şefkat kapısıdır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Milletvekili Savaş, 'Emniyet mensuplarımız, vatandaşlarımız için şefkat kapısıdır'

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Türk Polis Teşkilatı'nın milletin huzur ve güvenliğinin en önemli teminatlarından biri olduğunu ifade ederek, "Kurulduğu günden bugüne hak ve adalet çerçevesinde, hukukun üstünlüğünü ilke edinerek ülkemizde asayiş, barış, refah ve huzur ortamının tesis edilmesinde Türk Polis Teşkilatı'mızın hiç şüphesiz, önemli bir yeri vardır. Terör, örgütlü suçlar başta olmak üzere devletimizin bekasına, milletimizin canına ve malına kasteden her türlü suçlar ile fedakarca mücadele eden Polis Teşkilatımız, üstlendiği her görevde büyük başarılara imza atmıştır. Korona virüs pandemisi ile mücadele sürecinde de gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışmayı sürdüren emniyet mensuplarımız, vatandaşlarımız için bir şefkat kapısı olmuştur. Bu şerefli Teşkilat'ta üstün bir görev anlayışıyla vazifelerini ifa eden kahraman polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası'nı tebrik ediyorum. Türk Polis Teşkilatı'mızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri başında şehadete eren kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde kolaylıklar diliyor, başarılı bir meslek hayatı temenni ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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