Milletvekili Savaş,"El ele vererek birlikte başaracağız"

19.10.2019 18:48

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Millet iradesini, darbe girişimlerine, vesayet odaklarına, terör örgütlerinin her türlü saldırısına karşı korumakta kararlıyız. Aziz milletimizin varlığı, bu zorlu mücadeleyi başarıya ulaştırma çabamızdaki en büyük desteğimizdir" dedi.



Açıklamasında muhtarların onurlu bir görev yaptığını belirterek tüm muhtarların gününü kutlayan AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, "Aziz milletimizi ve temsilcilerini küçümseyerek yok sayma gafletine düşen vesayet odakları, en büyük cevabı yine aziz milletimizden almıştır ve de almaya devam edecektir. Bilinmelidir ki, söz konusu olan vatana, millete, devlete hizmetse aziz milletimizin her bir temsil noktası bizim gönlümüzde çok müstesna bir yerdedir ve başımızın tacıdır. Bu taç milletimizin en kıymetli emanetidir. Bu nedenledir ki aziz milletimiz canı ve kanı pahasına milli iradesine sahip çıkmakta kararlıdır. Bu şerefli görevleri bir madalya gibi göğsünde gururla taşımaktadır. Çok saygıdeğer muhtarlarımız da bu onurlu görevin en önemli temsilcilerindendir. Görevinin başındayken şehit edilen muhtarlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, aziz milletimize hizmet gayesiyle gece gündüz demeden görevlerinin başında bulunan tüm muhtarlarımızı saygıyla selamlıyorum" diyerek tüm muhtarların gününü kutladı. - AYDIN

Kaynak: İHA