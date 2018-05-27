Ak Parti Gaziantep Milletvekili şamil tayyar, ameliyat oldu. Tayyar, ameliyatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, fıtık ameliyatı geçirdi. Resimlerini de paylaşan Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Geçirdiğim küçük bir operasyon nedeniyle dualarını eksik etmeyen tüm dostlara, dava arkadaşlarıma minnettarım. Şükürler olsun, her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın hızla iyileştiği öğrenildi. - GAZİANTEP