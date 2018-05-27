Milletvekili Şamil Tayyar Ameliyat Oldu

Milletvekili Şamil Tayyar Ameliyat Oldu

Ak Parti Gaziantep Milletvekili şamil tayyar, ameliyat oldu.

Milletvekili Şamil Tayyar Ameliyat Oldu

Ak Parti Gaziantep Milletvekili şamil tayyar, ameliyat oldu. Tayyar, ameliyatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, fıtık ameliyatı geçirdi. Resimlerini de paylaşan Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Geçirdiğim küçük bir operasyon nedeniyle dualarını eksik etmeyen tüm dostlara, dava arkadaşlarıma minnettarım. Şükürler olsun, her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın hızla iyileştiği öğrenildi. - GAZİANTEP

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