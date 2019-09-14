Milletvekili Şahin Tin, esnaf odaları başkanları ile buluştu

14.09.2019 15:54

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde (DESOB) oda başkanlarıyla bir araya geldi.

DESOB Başkanı Mehmet Ali Erbeği'ni ziyaret eden Milletvekili Şahin Tin, DESOB'a bağlı oda başkanları ile toplantı yaptı.

Esnaflığın ata mesleği olduğunu dile getiren Tin, şunları söyledi:

"Ahilik gibi kapsamlı bir kültüre mensup nesiller olarak medeniyetimizi el birliğiyle yaşatmanın mücadelesini veriyoruz. Denizli ticarette çok farklı yere ve öneme sahip. Çünkü Denizlimizde ticaret derin köklere sahip. Biz bu mesleğin içinden geliyoruz. Esnafımızın meselelerine kayıtsız kalmayacağımızı özellikle belirtmek isterim. Çünkü bizler esnafımızın ne zorluklarla ayakta kaldığını çok net görüyor ve biliyoruz. Bu sebeple sizden gelen talepleri ilgili bakanlıklara ve ilgili bürokratlara bugüne kadar hep taşıdık. Çok şükür güzel sonuçlar da aldık. İnşallah yine aynı şekilde gayretimizi sürdürecek, esnafımıza destek olmaya daha da güçlü bir şekilde devam edeceğiz."

AK Parti döneminde esnafa yönelik yapılan düzenlemeler hakkında bilgi veren Milletvekili Tin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Esnafın kullandığı kredi faizlerini yüzde 47'lerden yüzde 7-8 seviyelerine kadar düşürdük. Basit usulde 11 bin liraya kadar olan kazancın vergiden istisna tutulmasını sağladık. Böylelikle esnaf ve sanatkarımızın üzerindeki vergi yükleri kısmen de olsa hafifletilmiş oldu. Ancak elbette yapılanları yeterli bulmuyoruz. Esnafımızın rahat nefes alacağı ortamları oluşturma gayretimiz aralıksız sürüyor."

Kaynak: AA