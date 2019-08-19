Milletvekili Şahin'den Nizip Ziraat Odası'na ziyaret

19.08.2019 16:16

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip Ziraat Odası'nı ziyaret etti

Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz ve oda üyeleri tarafından karşılanan Milletvekili Şahin, odada işlem yapan çiftçilerle bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Daha sonra odanın Konferans Salonu'na geçen Milletvekili Şahin, burada da mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek fıstık sezonunun tüm yöre çiftçisine hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Sivil toplum kuruluşlarının kalkınmanın, uzlaşma kültürünün en temel öğelerinden biri olduğunu belirten Şahin, üretici ve çiftçilere hizmet etme noktasında ziraat odasıyla el ele verip sorunları beraber aşacaklarını kaydetti.

Nizip'in tarım ve hayvancılıkta çok önemli bir noktada olduğuna dikkati çeken Şahin, "Odamız Nizip'in bu özeliklerini daha üst seviyelere taşımak için gayret gösteriyor. Bizler de çiftçilerimiz için üzerimize düşen her türlü katkı ve desteği sunmaya hazırız." dedi.

Barak Ovası'nın sulaması, Hancağız Barajı, Nizip Çayı ve Gaziantep-Birecik arası duble yol çalışması ile ilgili de oda yönetimi ve muhtarlara bilgi veren Şahin, ev sahipliğinden dolayı Nizip Ziraat Odası'na teşekkür etti.

Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şahin'e günün anısına üzerinde ay-yıldız ve Osmanlı tuğrasının bulunduğu tabloyu hediye etti.

Kaynak: AA