Milletvekili Şahin'den GES tesisi müjdesi
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Milletvekili Şahin'den GES tesisi müjdesi

05.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:25
Milletvekili Şahin'den GES tesisi müjdesi

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Ali Şahin, Güneş Enerji Santrali (GES) Tesisi Yapım Projesi'nin onaylandığını duyurdu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Ali Şahin, Güneş Enerji Santrali (GES) Tesisi Yapım Projesi'nin onaylandığını duyurdu.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Barak Sulama Projesi'nde elektrik maliyetini ortadan kaldırmaya yönelik atılan adımların olumlu sonuçlar verdiğini vurguladı.

Bölgedeki tarım arazilerinin sulanmasıyla ilgili daha önceleri önemli çalışmalar yapıldığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Barak Sulama Projemizde yeni bir dönem başlıyor. Barak Sulama Projemizde elektrik maliyetini ortadan kaldırmak için bir süredir üzerinde çalıştığımız 5 megavatlık Güneş Enerji Santrali Tesisi Yapım Projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Bey tarafından onaylanmıştır. Barak bölgemiz için hayati önem arz eden bu çok özel projede emeği geçen bakanlarımız Sayın Mustafa Varank ve Abdulhamit Gül'e, Gaziantep Valimiz Davut Gül'e, Gaziantep milletvekillerimize ve İpek Yolu Kalkınma Ajansına sonsuz teşekkür ediyor, projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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