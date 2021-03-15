Milletvekili Şahin'den futbol takımlarına destek
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Milletvekili Şahin'den futbol takımlarına destek

15.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:21
Milletvekili Şahin'den futbol takımlarına destek

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Ali Şahin, Karkamış ilçesindeki Barak Futbol Turnuvası'nda yer alan futbol takımlarına futbol topu desteğinde bulundu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Ali Şahin, Karkamış ilçesindeki Barak Futbol Turnuvası'nda yer alan futbol takımlarına futbol topu desteğinde bulundu.

Turnuvanın yapıldığı Yeşerti Mahallesi'ne gelen Şahin, burada futbolculara başarılar dileyerek bir süre oynanan maçı izledi.

Maç sonunda takımları tebrik eden Şahin, turnuvada yer alan 18 mahalle takımına 5'er futbol topu hediye etti.

Dağıtım töreninde konuşan Milletvekili Şahin, Barak Futbol Turnuvası'nda her mahallenin futbol takımına futbol topu desteği vererek katkıda bulunduklarını söyledi.

Birlik, beraberlik ve kaynaşma adına gerçekleşen turnuvadan duyduğu memnuniyeti belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Eğer biz gençlerimizi köylerimizde tutmak ve bir takım zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak istiyorsak gençlerimizi spora yönlendirip sporla iç içe yapmamız gerekiyor. Spor benim için çok önemli ve bu önemli çalışmayı kırsal bölgelerde hayata geçirmek de bir o kadar önemli. Çünkü gençler arasında yapılan her türlü sportif faaliyetin gençlerimizi uyuşturucudan, kahvehane köşelerinden uzaklaştıracağına inanıyorum. Bunun için bu turnuvayı düzenleyen herkesi tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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